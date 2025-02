Europa Verde su sfratto PROT.CIV VIGGIANO

Disapproviamo totalmente la decisione del Comune di Viggiano di revocare alla sezione locale della Protezione Civile del Gruppo Lucano di cui Giuseppe Priore è stato Presidente l’utilizzo della struttura comunale per le attività dell’associazione.

Vogliamo ricordare che Priore, fondatore e già presidente del Gruppo Lucano Protezione Civile, è in sciopero della fame da ben 27 giorni per denunciare la sospensione dei servizi energetici garantiti dal Comune di Viggiano alla struttura di coordinamento del Gruppo Lucano di Protezione Civile, per la normale funzionalità dei servizi di sorveglianza sismica, atmosferica e di ricerca, oltre che della sala operativa collocati presso la struttura centrale.

Si tratta di una situazione assurda, considerando che la struttura, le attrezzature e le stesse attività del Gruppo Lucano sono di primaria importanza soprattutto in un’area delicata come la Valdagri petrolifera.

È giusto rinnovare la solidarietà a Peppino Priore, auspicando soluzioni che tutelino un patrimonio di conoscenza e fatica e salvaguardino un presidio pubblico essenziale.

Lauria 7 febbraio 2025

Giuseppe Petrocelli

Portavoce Europa Verde Area Sud Lucana