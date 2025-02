RICHIESTA REVOCA INTITOLAZIONE SPAZI A BONAVENTURA POSTIGLIONE

Lettera aperta di Arci Basilicata, Anpi provincia Potenza e Libera Basilicata ai Comuni di Castelmezzano, Lagonegro, Lauria, Maratea, Maschito, Missanello, Moliterno, Nemoli, Pietragalla, Rivello e Ruoti

“Le Associazioni ARCI BASILICATA, ANPI Provinciale e LIBERA BASILICATA hanno formalmente richiesto ai comuni di Castelmezzano, Lagonegro, Lauria, Maratea, Maschito, Missanello, Moliterno, Nemoli, Pietragalla, Rivello, Ruoti, di valutare, in via di autotutela, la revoca o la modifica delle intitolazioni che fanno riferimento a Bonaventura Postiglione, mantenendo eventualmente il riconoscimento alle “radio libere” senza associarlo alla sua persona. Allo stesso tempo hanno chiesto formalmente all’U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE – Mobilità – Ufficio Toponomastica del Comune di Potenza e alla Deputazione di Storia Patria per la Lucania, di valutare la possibilità di rivedere i propri provvedimenti istruttori o eventuali pareri od ancora prese d’atto o assensi nonché le relazioni ad essi riferite e qualsivoglia eventuale provvedimento presupposto o conseguente che non abbia potuto tenere conto delle emergenze documentali apparse sugli organi di stampa.

Arci Basilicata Comitato Regionale