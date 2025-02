Mongiello convoca vertice su fiammate Total

L’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello ha incontrato oggi, nella sede dell’assessorato a Potenza, una delegazione di Totalenergies nelle persone degli ingegneri Ferruccio Ferrucci (gestore dell’Aia di Total) e Marco Scala (capo supporto operazioni di Total).

Alla riunione, convocata di urgenza in seguito alle numerose segnalazioni di fenomeni visivi e sonori non abituali presso il Centro Olio di Tempa Rossa, erano presenti anche il direttore generale e il direttore scientifico dell’Arpa Basilicata, rispettivamente Donato Ramunno e Achille Palma.

I dirigenti della compagnia petrolifera hanno ribadito di essere consapevoli dei fenomeni ‘straordinari’ attribuendoli a indifferibili interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e alle seguenti operazioni di riavviamento dell’impianto.

Sempre durante la riunione l’ingegnere Ferrucci ha comunicato che già da domani le operazioni saranno completate assicurando il ripristino della situazione di normalità.

Nello scusarsi, a nome della compagnia per i disagi comportati alla popolazione, il dirigente Total ha assicurato la massima disponibilità dell’azienda in termini di trasparenza.

Per quanto riguarda gli effetti nell’ambiente l’Arpab ha confermato che, “durante le scorse due settimane in cui si sono verificati frequenti fenomeni di ‘flaring’, i parametri della qualità dell’aria non hanno mai superato la soglia di pericolosità stante ai dati acquisiti dalle stazioni della rete di monitoraggio”.

L’assessore, prendendo atto delle comunicazioni rassicuranti, ha chiesto di intensificare gli sforzi per evitare in futuro i fenomeni di flaring e di rumore amplificato che creano allarme e disagio nella popolazione.