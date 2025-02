Tragico incidente mortale sulla Basentana: camionista perde la vita

Intorno alle ore 14:15 di oggi, un grave incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 407 “Basentana”, al km 11, nei pressi dello svincolo per Brindisi Montagna. Un autocarro che trasportava verdura, proveniente da Metaponto e diretto a Potenza, è rimasto coinvolto in un incidente le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violento e purtroppo il conducente del mezzo pesante, un uomo di 36 anni proveniente dall’area vesuviana di Napoli, ha perso la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

A causa dell’incidente, il traffico è stato completamente interrotto in entrambe le direzioni, causando notevoli disagi agli automobilisti. Anas ha prontamente predisposto deviazioni su percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione.