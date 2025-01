Basilicata : i bandi della Regione per le imprese

L’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, il dirigente dell’Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione (Travaglio), i funzionari del Dipartimento (Leone, Lovecchio, Sileo, Coretti, Trivigno, Bellini, Mazzilli), Sviluppo Basilicata (l’Amministratrice Megale e Pinto) hanno presentato oggi al Tavolo con associazioni datoriali, delle imprese e delle categorie economiche, 24 “Avvisi pubblici” contenenti misure e strumenti di incentivazione rivolti alle imprese.

L’assessore ha comunicato che la spesa inizialmente prevista in circa 285 milioni di euro è stata elevata in circa 291 milioni di euro.

Questi gli Avvisi: Avviso Pubblico a favore delle imprese artigiane (7,5 milioni); Misura di sostegno ai lavoratori cassaintegrati dell’indotto Stellantis per sviluppare e potenziare il livello di competenze dei lavoratori e consentire una integrazione al reddito per 6 mesi (2,9 ml);

Avviso Pubblico per la formazione continua dei lavoratori delle imprese (sia Grandi imprese che PMI, anche imprese in crisi o in fase di riconversione (13,4ml);

Avviso Pubblico per le PMI per promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra: interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili ed interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (25 ml); AP per sostenere creazione e sviluppo di nuove PMI (7ml); AAPP per sostenere le imprese neo-costituite, start-up (8ml);

Avviso Pubblico per interventi di adeguamento delle aree produttive di proprietà degli Enti Locali (37,7ml); Avviso pubblico per la costituzione di nuove fondazioni di ITS ACADEMY (2 ml);

Avviso Pubblico per la concessione di voucher per la partecipazione delle imprese all’Expo OSAKA 2025 (0,5 ml);

Avviso Pubblico per le PMI operanti nel settore del Commercio (3 ml); Avviso Pubblico a favore delle strutture ricettive e ristorative (PMI) per potenziare la filiera turistica (15 ml); Avviso Pubblico per incentivi all’occupazione di universitari in azienda (6 ml); Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative (1,5 ml);

Avviso Pubblico per progetti di innovazione applicata e innovazione a servizio imprese (38,5 ml); Avviso Pubblico per il finanziamento di Infrastrutture di Ricerca (14,3 ml); Avviso Pubblico potenziamento fondi rischi dei COFIDI per favorire accesso al credito delle PMI (4 ml);

Avviso Pubblico per attrazione investimenti nelle aree produttive attivandolo strumento del Fondo Rotativo Imprese, in convenzione con Cassa Depositi e Prestiti (10 ml); per il sostegno alle PMI per l’acquisizione di soluzioni e servizi reali abilitanti la digitalizzazione di processi, servizi/prodotti, canali di vendita e distributivi (5,7 ml);

Avviso Pubblico per favorire l’internazionalizzazione PMI (5,5 ml); Avviso Pubblico Contratti Sviluppo regionale (Bando a sportello) – Scorrimenti (40 ml); Avviso Pubblico “MiniPIA” – Scorrimento (29 ml); Fondo per sostenere contratti di sviluppo nazionali Fast Track (2 ml);

Avviso Pubblico per la concessione di Piccoli prestiti ad imprese con difficoltà di accesso al credito (3 ml); AP a favore imprese sociali (8 ml).

L’assessore ha riferito che l’incremento della dotazione finanziaria complessiva è avvenuto per rispondere ad esigenze delle imprese del turismo raddoppiando il fondo previsto inizialmente ed ha ringraziato i rappresentanti delle associazioni intervenuti in particolare per il rinnovato impegno di collaborazione.

Gli uffici del Dipartimento – ha detto Cupparo – sono impegnati a garantire semplificazione e velocizzazione dell’iter degli Avvisi che saranno diffusi già dalla prima decade di febbraio.

Vogliamo venire incontro alle necessità di pmi e categorie economiche consapevoli che l’anno appena iniziato si preannuncia particolarmente difficile per i titolari di aziende lucane.

L’assessore ha inoltre riferito di aver chiesto al manager di ApiBas di accelerare l’assegnazione di lotti industriali e capannoni vuoti tenuto conto che ci sono richieste di localizzazioni ed investimenti nelle nostre aree industriali.

La nostra azione mira inoltre – ha sottolineato – ad attrarre investimenti dei grandi player per accrescere l’occupazione.

Da parte dei rappresentanti del Tavolo di partenariato sono venuti unanimi riconoscimenti del lavoro fatto e del nuovo protagonismo del Dipartimento con la guida dell’Assessore Cupparo condividendo il metodo della consultazione e il merito delle misure presentate.

Per il presidente di Confindustria Francesco Somma “quella messa in campo dall’assessore Cupparo è una potenza di fuoco fondamentale per sostenere l’imprenditoria in una situazione di grande difficoltà”.