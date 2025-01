PRESENTAZIONE DEL CARNEVALE DI MONTESCAGLIOSO IL 05 FEBBRAIO

Montescaglioso si prepara a vivere l’incanto del carnevale 2025. Una delle tradizioni più attese nel panorama carnevalesco italiano, sta per tornare con un’edizione che promette di coinvolgere e stupire l’intera comunità insieme alle decine di migliaia di turisti.

Ogni anno il carnevale porta con sé nuove idee ed elementi, mantenendo alta l’aspettativa tra i partecipanti al fine di rendere l’evento unico e memorabile.

Il Carnevale di Montescaglioso verrà ufficialmente presentato con una conferenza stampa prevista per mercoledì 5 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo nella Sala Capitolo.

Durante l’incontro con la stampa e con l’intera comunità, saranno svelati tutti i dettagli del programma, le novità e le sorprese che arricchiranno il calendario degli eventi, con particolare attenzione agli spettacoli in piazza, alle sfilate dei carri allegorici, ai concorsi, ai vari artisti ospiti e alle varie attività collaterali che accompagneranno il carnevale e che vedono coinvolte le diverse realtà associative in nome di un evento che porta in alto anche il senso dell’aggregazione.

In aggiunta alla presentazione del programma, sarà dato spazio anche alla proiezione di video che documentano i preparativi e il lavoro di squadra in merito alla creazione dei carri, simbolo della creatività e del talento montese con la descrizione delle opere da parte dei rappresentanti delle associazioni di cartapestai partecipanti che, per la prima volta, stanno utilizzando i nuovi spazi, realizzati con tempi di record, della neonata Cittadella del Carnevale.

Ecco il programma della conferenza stampa: i saluti istituzionali, la presentazione del programma ufficiale, gli interventi degli organizzatori, uno spazio dedicato alle domande.

Al tavolo prenderanno parte, in dettaglio

• Il Sindaco del Comune di Montescaglioso, Vincenzo Zito

• Il Vice Sindaco, Rocco Oliva

• Il Presidente dell’associazione carnevale, Rocco D’Elicio

• Il Presidente della Pro Loco locale, Valentino Didio

• Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini

• Il Consigliere Regionale con delega alla cultura, Michele Casino

• Il Presidente dell’associazione “Make the Carnival” di Stigliano, Luigi Tedesco

• I rappresentanti delle associazioni di cartapestai.

L’associazione organizzatrice, insieme all’Amministrazione comunale, invita la cittadinanza, i media, i blogger e tutti gli amanti degli eventi culturali, a partecipare a questo incontro di presentazione per scoprire insieme tutti i dettagli del Carnevale di Montescaglioso, giunto alla sua 66° edizione.