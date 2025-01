Rinnovo Rsa Iveco. Nuove candidature Ugl Metalmeccanici con forza e entusiasmo

“Domani e dopodomani, 28 e 29 gennaio, si terranno le votazioni per il rinnovo della Rsa nello stabilimento Iveco del gruppo Chn Industrial di Suzzara, in provincia di Mantova. Grande entusiasmo per il numero e la qualità delle candidature dell’Ugl Metalmeccanici, presente con la propria lista composta da giovani e donne uniti in squadra di 28 candidati e dove vede capeggiarla dal Segretario Provinciale UglM, Matteo Sergio De Meo”.

Lo si apprende dall’ufficio stampa dell’organizzazione sindacale metalmeccanici dove – prosegue la nota –: “in questa competizione elettorale la nostra lista è composta da candidati di diverse etnie perché la Ugl Metalmeccanici è da sempre attenta alle politiche sociali, sulla disabilità e pari opportunità. Uomini e donne che si spendono a difesa dei diritti dei lavoratori senza discriminare nessuno tant’è che all’interno della propria lista l’UglM è candidata anche Sabrina Fava, già responsabile della federazione in Regione Lombardia delle politiche sulle disabilità”.

“Una composizione della squadra studiata nei minimi dettagli senza tralasciare nessuno – commenta Vittoria Buccarini, responsabile nazionale Ugl Metalmeccanici delle politiche della disabilità e pari opportunità -: dopo anni la UglM ha messo in campo una squadra di persone d’esperienza trainante con De Meo e Fava, convinti che i lavoratori ci daranno massima fiducia nel rappresentarli degnamente per il futuro occupazionale e industriale dell’intero sito Iveco di Suzzara”.