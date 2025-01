Incontro di Pepe e Mongiello con i Carabinieri Forestali

Incontro istituzionale, ieri, al Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Il vicepresidente Pasquale Pepe, con delega anche alla Protezione civile, e l’assessore all’Ambiente, Laura Mongiello, hanno ricevuto il Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Basilicata”, Colonnello Maria Gabriella Martino, e il Comandate del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli.

Al centro del dibattito, la collaborazione per la tutela del territorio lucano attraverso il potenziamento della convenzione già stipulata, per dare attenzione, oltre che agli incendi boschivi, all’ambiente, alla protezione civile in senso più ampio e alla polizia mineraria.

“È stato un confronto proficuo – ha spiegato Pepe – durante il quale abbiamo analizzato dettagliatamente le criticità della nostra regione.

Abbiamo potuto verificare la piena disponibilità collaborativa dei nostri autorevoli ospiti.

I loro interventi vanno intesi senza dubbio come insostituibile argine ai fenomeni deteriori che potrebbero danneggiare il patrimonio ambientale della Basilicata, ma anche come fondamentale salvaguardia della sicurezza della popolazione”.

“La tutela dell’ambiente – ha commentato Mongiello – è una prerogativa istituzionale che la Regione Basilicata persegue con determinazione avvalendosi della fondamentale cooperazione dei Carabinieri Forestali.

Le funzioni dell’Arma possono fare da schermo ai reati e alle condotte irregolari per trasferire alle generazioni future un’eredità naturalistica sana. L’incontro è stato pienamente aderente a questa mission”.