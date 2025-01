Pm Gruppo Macchia a caccia della Coppa Campania

Turno di stop per il campionato di Serie D campana ma non per la Pm Gruppo Macchia Potenza che, avendo chiuso in testa alla classifica a fine girone di Andata, si è guadagnata l’accesso alle Final Four di Coppa Campania. La truppa di coach Marco Orlando è pronta ascendere in campo per la semifinale di domenica alle 18 sul campo della Carbat Matese che ha chiuso al primo posto da imbattuta nel girone A. In palio c’è la finale (data ancora da stabilire) contro la vicente dell’altra semifinale tra Italyft Marechiaro e Bcc Capaccio Paestum (primatiste dei gironi B e C). “Affrontiamo questa partita con grande serenità e voglia di fare bene – ha dichiarato alla vigilia il tecnico potentino Marco Orlando – , contenti di aver raggiunto un risultato prestigioso quale la semifinale di Coppa Campania, essendoci qualificate quali prime del nostro raggruppamento al termine del girone di andata”. Una partita non semplice in un momento delicato per la truppa rossoblù: “Giochiamo in trasferta contro un’avversaria temibile, imbattuta e che avrà sicuramente preparato la partita in modo dettagliato; noi dal canto nostro siamo alle prese con un momento molto sfortunato, fatto di assenze ed infortuni, una condizione che ha compromesso anche i risultati delle due ultime gare ma la voglia di fare bene non manca e la lotteria della partita secca può aprire a tutti i risultati possibili, anche in difficoltà di organico, e la giocheremo con coraggio, rappresentando la Basilicata”. Per la Pm Gruppo Macchia Potenza una partita utile anche per mantenere il ritmo partita e tornare poi agli impegni di campionato: “Terminato questo impegno – conclude Orlando – tenteremo di ritornare a lavorare sul campionato, recuperando l’infermeria, per portare a termine l’obiettivo prefissato”.