Apple Music | Melanie C lancia il suo primo DJ Mix dedicato al fitness, con remix inediti delle Spice Girls

La leggendaria componente delle Spice Girls, Melanie C, ha collaborato con Apple Music e Apple Fitness+ per presentare il suo primo DJ Mix dedicato al fitness, in occasione del Wellness Month.

Parte della serie Fitness proposta da Apple Music, la cantante ha creato un mix esclusivo per la palestra, contenente edit inediti e remix delle Spice Girls con l’obiettivo di portare il ritmo energico e l’euforia di un club negli allenamenti.

Ispirandosi alla sua routine personale, Melanie ha strutturato il mix per rispecchiare le fasi di una corsa: si parte con un riscaldamento più dolce, si passa a brani motivazionali per entrare nel mood e si conclude con beat intensi e testi carichi di energia per superare il traguardo. Il ritmo aumenta verso la fine, garantendo quella spinta finale per affrontare i momenti più impegnativi.

Il mix include due remix esclusivi e inediti delle Spice Girls: un mashup di Tough Love tra Feelin’ Love di Soulsearcher e Who Do You Think You Are delle Spice Girls, e un remix di Orbital di Wannabe mixato con Come Thru di Girls Don’t Sync. Tra gli altri artisti presenti nel mix ci sono Sonny Fodera, Confidence Man, Nic Fanciulli, Sean Paul e un remix di Tiësto di I Turn To You, uno dei grandi successi di Melanie. Che si stia correndo, pedalando, facendo allenamento di forza o semplicemente ballando, questo mix è stato pensato per mantenersi in movimento e ispirati, perfetto per dare energia al detox di gennaio.

Accanto al debutto del suo primo fitness mix, Melanie ha condiviso le sue riflessioni sul perché questo fosse il momento giusto per creare un progetto dedicato al fitness, l’ispirazione dietro il tema, la struttura energica del mix e le attività fisiche a cui si adatta meglio. Ha anche offerto uno sguardo alla sua routine personale, rivelando cosa comporta un tipico allenamento in stile “Sporty Spice”.

Nota come “Sporty Spice”, Melanie C ha venduto oltre 130 milioni di dischi nei suoi 25 anni di carriera e continua con successo nella sua nuova veste di DJ affermata. Il suo percorso come DJ è stato una naturale evoluzione della sua passione per la musica e l’ha portata a una carriera brillante nella scena della musica elettronica. Dai set esplosivi nei più grandi festival del mondo, come Glastonbury, Tomorrowland e Creamfields, fino ai club più rinomati, tra cui Pacha Ibiza e Ministry of Sound a Londra, Melanie ha dimostrato di saper dare la carica al pubblico e creare esperienze indimenticabili. I suoi mix eclettici fondono generi diversi, dimostrando una profonda conoscenza musicale e consolidando il suo status di vera musicista internazionale a tutto tondo

Melanie C sul tema del mix e la motivazione dietro il progetto

Mi sono divertita tantissimo a creare questo mix. La musica è una grande motivazione per me, sia fisicamente che mentalmente, quando mi alleno. Portare l’energia e l’euforia di un club in palestra o durante una corsa è una vera svolta.

Melanie C sulla struttura del mix in termini di energia

Ho pensato a come mi sento durante una corsa. Volevo iniziare con un ritmo più dolce per il riscaldamento, inserire brani motivazionali per entrare nel mood e poi alzare il livello con beat più intensi e testi che ti spingano. Ho anche aumentato un po’ il tempo verso la fine per darti quella spinta extra fino al traguardo!

Melanie C sulle attività fitness a cui il mix si adatta meglio

È decisamente da modalità ‘beast mode’. Ho provato il mix durante corse, pedalate, allenamenti di forza e anche mentre ballavo in consolle, a essere sincera. Non è adatto a yoga o pilates… anche se potrebbe renderli più interessanti!

Melanie C sul ruolo della musica nella sua routine di allenamento

La musica è fondamentale per i miei allenamenti: mi dà la carica quando non ne ho voglia e mi sostiene nei momenti difficili. È così per ogni aspetto della mia vita, non solo per l’allenamento.

Melanie C sui due brani preferiti del mix e perché sono stati inclusi

Essere una Spice Girl mi permette di divertirmi con i mix, aprire con il mashup di Tough Love di Feelin’ Love di Soulsearcher x Who Do You Think You Are è il perfetto brano iniziale per me. Anche Move di ESSEL e MERYLL è stato uno dei miei brani preferiti da suonare nel 2024, quindi mi dà sempre una carica quando parte.

La tracklist del DJ Mix:

Soulsearcher Vs Spice Girls – Who Do You Think You Are (Tough Love Mashup)

Nic Fanciulli – Set Me Free (feat. Robert Courtois)

Wildchild – Renegade Master (Fatboy Slim Old Skool Mix)

Sonny Fodera, Jazzy, D.O.D ‘Somedays’ (Dombresky Remix) [Extended Mix]

Skrillex & Habstrakt – Chicken Soup Acapella

Sean Paul, Odd Mob – Get Busy

Jengi vs GFDM – Da Feeling (Extended Mix)

K-Klass, Seb Fontaine (Feat. Bobbi Depasois) – Together (Dale Move Extended Mix) [Revoke]

Masters At Work – Work (Acapella)

Rose Gray – Wet & Wild

Daft Punk – Harder, Better, Faster, Stronger Acapella

Noizu – Vogue

Marlon Hoffstadt – It’s That Time (FISHER Extended Remix)

Louie Vega & The Martinez Brothers with Mark E. Bassy – Let It Go (Vintage Culture Extended Remix)

Dubdogz, DLMT – I Love It (Extended Mix)

MAKJ – Subsonic (Extended Mix)

WiLES – Work That Body

Mel C – I Turn To You (Tiesto Remix)

Essel, Meryll – Move (Extended Mix)

Confidence Man, In2stellar – Break It Down (On The Bassline)

Girls Don’t Sync, Spice Girls – Come Thru / Wannabe (Orbital Remix) [Fourmation Records]

Per tutto il mese di gennaio, Apple Music dedica un focus editoriale ai contenuti Fitness & Wellness per ispirare gli abbonati a mantenersi in forma e in salute nel 2025.

I contenuti includono playlist fitness curate dal team editoriale di Apple, pensate per diversi tipi di allenamenti e generi musicali, oltre a playlist Music That Moves Me curate da artisti come Jade, Tom Grennan, Tate McRae, Joe Wicks, Joel Corry e KSI. Sono inoltre disponibili una serie di DJ Mix esclusivi, tra cui il Fitness Mix di Mel C e uno Yoga Mix di Elderbrook, oltre a mix creati in collaborazione con partner come Ministry of Sound, Defected, Peloton e Ninja Tune.