Trump, probabile proroga 90 giorni a TikTok contro il divieto Intervista a Nbc, ‘non ancora presa una decisione definitiva’

Donald Trump concederà “molto probabilmente” a TikTok un’estensione di 90 giorni per evitare il divieto dell’app.

Lo ha detto il presidente eletto a Nbc, sottolineando comunque di non aver preso una decisione definitiva.

Una proroga di 90 giorni “è certamente un’opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo esaminarla. Se deciderò di farlo, lo annuncerò lunedì”, ha spiegato Trump.

Un’estensione di 90 giorni è un’ipotesi consentita dalla legge se si verificano specifiche condizioni. Una proroga da lunedì potrebbe non essere abbastanza per evitare che l’app sia oscurata almeno per 24 ore visto che la legge scatta il 19 gennaio.

ANSA