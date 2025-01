Nba, 12/a vittoria per Cleveland, Houston ok a Memphis

Dopo il rinvio della sfida tra Lakers ed Hornets per gli incendi di Los Angeles, sono state sette le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana e, tra i risultati, spicca il successo dei Cleveland Cavaliers in rimonta contro i Toronto Raptors 132-126.

E’ la 12/a vittaria di fila per i Cavaliers, Toronto gioca probabilmente una delle sue migliori prove stagionali, ma non basta per vincere.

Di fronte c’è infatti uno scatenato Darius Garland: 40 punti e 9 assist per lui, che precede Mobley (21+11) e Allen (18+15), appaiato per punti a un ottimo LeVert (18).

Cleveland sale così a 33 vittorie e 4 ko, dominando l’Eastern Conference, mentre Toronto resta penultima a Est.

Successo in trasferta per Houston che supera 119-115 Memphis.

Non bastano i 27 punti di Ja Morant e i 21 di Jaren Jackson Jr ai Grizzlies, Sengun e compagni dilagano col passare dei minuti e resistono al tentativo di rientro di Memphis nel finale.

Sconfitta casalinga per Orlando, superata da Minnesota 104-89. 23 punti e 10 rimbalzi per Julius Randle, trascinatore con Anthony Edwards (21) e Naz Reid (16).

Doppia cifra anche per Donte DiVincenzo (12) e Rudy Gobert (10+12. Atlanta cade in trasferta contro i Phoenix Suns. Gli Hawks vengono travolti nel finale 123-115.

Merito di Kevin Durant e Grayson Allen, autori di 23 punti a testa, ma anche e soprattutto di quel Bradley Beal che viene dato sul mercato e chiude con 25 punti.

Golden State ferma a cinque la striscia di vittorie dei Pistons, che non riescono a firmare una grande rimonta: dopo aver toccato il -18 nel corso del match, Malik Beasley ha infatti il tiro che potrebbe portare tutti ai supplementari, ma lo sbaglia e condanna i suoi alla sconfitta per 107-104.

La spuntano così i Warriors che sfruttano al meglio i sei giocatori in doppia cifra: Hield (19) e Curry (17+10) i migliori, bene anche Jackson-Davis (14+10) e Schroder (13).

Nelle fila dei Pistons, invece, il migliore è sempre Cade Cunningham: 32 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, sommati ai 21 punti del già citato Beasley, non bastano per evitare il ko. Delude Simone Fontecchio: tre punti, tre rimbalzi e due assist, in 27′ giocati.

Vittoria in rimonta per Dallas che travolge Portland 117-111. Senza Irving e Doncic, Hardy è il top-scorer con 25 punti, precedendo PJ Washington (23+14) e Derek Lively (21+15), buona anche la gara di Spencer Dinwiddie con 17 punti. Nelle fila degli ospiti, i migliori sono Sharpe e Simons con 22 punti a testa.

Utah affonda nel finale contro Miami 97-92. I migliori sono Herro (23) e Jaquez (20), doppia cifra anche per Adebayo (15) e uno Jovic (11) sempre determinante dalla panchina.

Lakers rimandano match a causa degli incendi di Los Angeles

Gli incendi a Los Angeles hanno costretto i Lakers a rinviare la loro partita di Nba e i Rams a spostare in Arizona la loro sfida di Nfl.

Lo hanno annunciato oggi i rispettivi organizzatori sportivi. I Los Angeles Lakers di LeBron James avrebbero dovuto affrontare gli Charlotte Hornets, ma la partita è stata posticipata a data da definire.

“I nostri pensieri sono con coloro che sono stati colpiti da questa situazione inimmaginabile: la partita sarà riprogrammata per concentrarsi su ciò che conta di più oggi”, ha detto la squadra di basket in un comunicato. I Los Angeles Rams, che avrebbero dovuto ospitare i Minnesota Vikings per il primo turno dei playoff, giocheranno invece a Glendale “per motivi di sicurezza pubblica”.

ANSA