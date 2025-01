CHIORAZZO: FAVORIRE LA PIU’ AMPIA PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DI MARATEA.

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, ha presentato un’interrogazione urgente con risposta orale al Presidente della Giunta Regionale, al centro dell’attenzione vi è la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Maratea, località Porto, avviata con l’avviso pubblicato il 24 dicembre 2024.

L’interrogazione pone l’accento su diversi aspetti di primaria importanza. In primo luogo, Chiorazzo chiede chiarimenti sull’ambito delle concessioni coinvolte, con particolare riferimento alla distinzione tra le aree incluse nella procedura in corso e quelle già prorogate fino al 2027 dalla Legge n. 166/2024.

Inoltre, si intende conoscere il numero delle istanze ricevute alla data del 20 dicembre 2024, giorno successivo all’ apertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione , considerato che soltanto il 19 dicembre la Regione Basilicata ha provveduto a modificare i criteri di valutazione per la selezione del miglior concessionario previsti dalla Linee Guida per l’uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata, approvate con provvedimento dirigenziale a luglio 2023.

Un’altra questione rilevante sollevata riguarda la modalità di gestione della procedura di evidenza pubblica. Il Vice Presidente sottolinea come sarebbe stato opportuno procedere attraverso un avviso pubblico completo, che rispettasse pienamente i principi di trasparenza e pubblicità previsti dalle linee guida regionali.

In questo contesto, è stata richiesta anche una proroga dei termini per la presentazione delle istanze concorrenti, così da garantire una maggiore partecipazione e consentire agli interessati di presentare le proprie proposte in modo adeguato.

“È importante- ha dichiarato Chiorazzo – favorire la piena partecipazione degli operatori locali nella gestione del patrimonio pubblico demaniale.

È necessario riconoscere il ruolo fondamentale di coloro che, attraverso investimenti e impegno, hanno contribuito a rendere Maratea una delle mete turistiche più ambite e preferite della Basilicata e del sud Italia.

È indispensabile valorizzare queste esperienze e promuovere un modello di gestione condiviso, che tenga conto degli interessi del territorio e del contributo già offerto dagli operatori presenti”.

Secondo il Vice Presidente Chiorazzo questa interrogazione rappresenta un’occasione per il Consiglio Regionale di fare chiarezza sulle strategie di gestione del patrimonio demaniale marittimo, ribadendo l’importanza di un approccio partecipativo, trasparente e orientato al bene comune.