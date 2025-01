Federalberghi: le aspettative per l’Epifania

Non solo Matera ma anche i borghi delle aree interne, puntando sulle tradizioni popolari e sui menù della Befana proveranno ad intercettare i flussi turistici del week and dell’Epifania. Saranno di meno rispetto a coloro che si sono mossi per Natale o Capodanno, e scenderà decisamente la media di pernottamenti (quella nazionale è di 3,3 notti, da noi 1 notte) per godersi una vacanza breve ma intensa, dedicheranno grande attenzione a programmare un soggiorno all’insegna del benessere, del relax e del divertimento.

E’ la fotografia scattata da Federalberghi del movimento turistico degli italiani in occasione della festività della Befana, che quest’anno il calendario farà cadere di lunedì, consentendo al popolo dei viaggiatori di poter prolungare la vacanza oltre il fine settimana.

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi, in occasione dell’Epifania a vincere sulla scelta dell’alloggio sarà l’hotel (34,7%); l’affezione degli italiani alle strutture alberghiere si evince anche dalla modalità di prenotazione: nel 35,1% dei casi l’albergo è stato contattato direttamente tramite il sito mentre nel 21% dei casi si è scelto di prenotare chiamando telefonicamente l’hotel.

“Gli italiani amano la tradizione: per il Natale la collocazione preferita si è rivelata la casa di parenti o amici e principalmente in zone di prossimità, con la forte inclinazione a poter celebrare in ambiente intimo e casalingo la cena di Vigilia”.

“È con il Capodanno che solitamente si apre la strada per una vacanza fatta su misura. Vacanza che, essenzialmente, diventa tale proprio grazie al fatto che si svolgerà per la maggior parte dei casi in hotel”.

Questo il commento a caldo di Bernabò Bocca, presidente della Federalberghi, alla lettura dei dati relativi al movimento degli italiani in occasione dell’Epifania.

“Possiamo dirci soddisfatti per la performance di queste festività – ha aggiunto Bocca – e ci vediamo già proiettati verso questo nuovo anno, il 2025, che offre un calendario sensazionale per le intenzioni di vacanza. Secondo la nostra ricerca, il 25% degli intervistati ha già manifestato la volontà di organizzare la propria partenza tra gennaio e giugno. Una percentuale, a mio avviso, destinata a crescere – ha concluso il presidente degli albergatori – considerando che la Santa Pasqua si celebrerà il 20 aprile, che il ponte del 25 Aprile cadrà di venerdì, ed ancora, che il primo maggio, Festa dei Lavoratori, è collocata di giovedì. La sequenza fortunata caratterizzerà a grandi linee tutto il calendario 2025. Il che fa davvero ben sperare per l’andamento del nostro turismo”.

Per Michele Tropiano, Federalberghi Potenza, “le tante opportunità di festeggiare l’Epifania fuori casa si arricchiscono con la stagione dei saldi. Federalberghi con Federmoda e Confcommercio promuove le vendite scontate nei negozi di vicinato, nei centri storici e borghi, con buone aspettative per i ristoratori che accoglieranno i consumatori dello shopping. Da parte degli albergatori i pacchetti soggiorno scontati e con tariffe speciali per famiglie e gruppi, oltre alla calorosa accoglienza e all’attenzione per ogni esigenza, sono il loro modo di venire incontro ai primi clienti del nuovo anno”.