Il 2025 della Rinascita Lagonegro inizia in trasferta a Sabaudia

SABAUDIA (LATINA) – Anno nuovo, rinnovate ambizioni per la Rinascita Volley Lagonegro. Il 2024 è stato archiviato con la sconfitta casalinga subìta dalla Domotek Reggio Calabria, al termine di un periodo comunque positivo per via delle precedenti cinque vittorie consecutive.

Con l’inizio del nuovo anno, e ritrovata la settimana-tipo di allenamenti dopo le feste, il pensiero della squadra si è subito catapultato all’imminente impegno di serie A3 Credem Banca, in programma oggi pomeriggio al PalaVitaletti di Sabaudia contro la Vydia Viridex guidata da Aniello Mosca.

Capitan Fortunato e compagni, dopo aver fatto una scrupolosa analisi della prestazione contro i calabresi, sono pronti a ripartire e a cercare l’immediato riscatto in terra laziale, pur consapevoli che la sfida sarà molto delicata e complicata.

Il tecnico argentino mostra tutta la sua lucidità nelle valutazioni post-Domotek e, più in generale, della fase finale dell’anno: “Siamo ormai abituati da anni a giocare tanto tra Natale e Capodanno, è un periodo in cui i ragazzi fanno tanti sacrifici pur avendo messo tanta benzina nelle gambe durante le settimane precedenti. Per quanto ci riguarda Reggio è già un lontano ricordo, abbiamo rivisto la partita e fatto tutte le nostre considerazioni. Siamo andati subito oltre, abbiamo rivolto lo sguardo a Sabaudia senza portarci addosso il peso del ko dopo il filotto di vittorie“.

E dunque che avversario troverà domani pomeriggio la Rinascita. Una squadra molto compatta e aggressiva che, nel girone d’andata, riuscì a strappare due punti preziosi a Villa d’Agri dopo una poderosa rimonta da 2-0 a 3-2. Quella partita sancì di fatto l’inizio della crisi di novembre dei biancorossi.

Il passato è alle spalle, l’incrocio del PalaVitaletti sarà di fondamentale importanza per entrambe le compagini. Innanzitutto, per motivi di classifica: 19 punti per la Rinascita, 15 per Sabaudia. Entrambe reduci da sconfitte (i gialloblù hanno perso 3-0 a Napoli lo scorso 29 dicembre), la voglia di rivalsa è naturalmente comune.

“Sabaudia gioca molto bene in casa, siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo – non si nasconde Kantor – dovremo essere in grado di affrontare la partita con serietà, responsabilità e ottimo livello di gioco: solo così possiamo pensare di vincere. Se giochiamo con costanza nell’arco di tutto il match, abbiamo le possibilità di portarlo a casa: la vittoria deve essere il nostro obiettivo“.

Cinque successi e sette sconfitte il bilancio dei pontini in campionato. Nel fortino del PalaVitaletti sono stati in grado di sconfiggere corazzate come Gioia del Colle (17 novembre) e Ortona nel Boxing Day. Per quanto riguarda il roster, fari puntati su Samuel Onwuelo, opposto da 218 punti, che sfiderà il “collega” lucano Diego Cantagalli (220 e terzo posto nella speciale classifica dei marcatori). La regia è affidata al 22enne Nicola Mazzon (ex San Donà di Piave e Fano), mentre in banda si muovono il talentuoso spagnolo Francisco Ruiz e Riccardo Mazzon, classe ’96 ed esperienza da vendere. Dal 26 dicembre, inoltre, si è messo a disposizione di Aniello Mosca anche un ex biancorosso, ovvero il centrale Matteo Pizzichini protagonista a Lagonegro appena una stagione fa.

La Rinascita giungerà in terra laziale dall’alto dei suoi 759 punti (16,15 per set), 602 attacchi vincenti e 119 muri punto (primo posto assoluto nella speciale classifica del fondamentale). Oltre a Cantagalli, ha superato quota 200 sigilli anche Rocco Panciocco (201), così come Stefano Armenante ha oltrepassato la fisiologica asticella dei 100 (105).

Fischio d’inizio previsto alle ore 18.00, gli arbitri saranno i sigg. Riccardo Faia e Luigi Pasciari, mentre al videocheck ci sarà Riccardo Bolognesi.