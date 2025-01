Incidente sul lavoro: morto un operaio 38enne, caduto da un’impalcatura

Un operaio di 38 anni, Francesco Stella è morto in un incidente sul lavoro a Lamezia Terme.

L’uomo è precipitato da un’impalcatura in un’azienda di profilati nell’area industriale della città calabrese.

Secondo quanto si è appreso l’operaio si trovava ad un’altezza di circa sei metri quando, per cause in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Nel luogo dell’incidente si sono recati agenti della polizia e, oltre al medico legale, è presente anche il magistrato di turno.

L’incidente mortale sul lavoro avvenuto nella zona industriale di San Pietro Lametino è il primo del 2025 in Calabria e nell’intero Paese. Insieme alle forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti di loro competenza sul posto anche gli ispettori dell’Ispesl per verificare le condizioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

ANSA