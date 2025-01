Disturbi spettro autistico: Asm potenzia servizi

L’azienda Sanitaria Locale di Matera ha pubblicato una delibera per potenziare i servizi di cura rivolti ai soggetti con disturbo dello spettro autistico.

L’intervento approvato dalla Giunta Regionale è stato finanziato con oltre 107mila euro e mira, attraverso il bando pubblicato, a raccogliere le offerte degli operatori abilitati per mettere a punto una rete territoriale volta a garantire presa in carico, continuità di cura, integrazione sociale e lavorativa dei soggetti autistici.

L’ASM ha anche predisposto un avviso pubblico per acquisire le professionalità (psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, educatori e assistenti sociali) da impiegare per la realizzazione del progetto che rientra in quelli previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Gli interventi – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- sono mirati a garantire la necessaria integrazione tra l’assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell’ambito del progetto terapeutico definito all’interno del Piano educativo e del Piano Assistenziale Individualizzato, privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico integrata e unitaria, definita nelle unità di valutazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Il finanziamento servirà a pianificare e attuare il Piano ed il Progetto individualizzato attraverso interventi volti allo sviluppo dell’autonomia, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori o bullismo”.

E’ prevista, inoltre, la prevenzione, identificazione e gestione di comportamenti problematici e l’avvio di percorsi a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa, insieme ad iniziative di socializzazione dedicati agli adulti.

“Il potenziamento dei servizi per i pazienti con disturbi dello spettro autistico – afferma l’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico- rappresenta un passo fondamentale verso una sanità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.

L’intervento è un segnale concreto dell’impegno della Regione Basilicata nel promuovere l’integrazione sociale, lavorativa e sanitaria dei soggetti autistici.

Questa iniziativa si aggiunge a quella già avviata dall’ASP per garantire servizi integrati su tutto il territorio, rafforzando la rete di supporto e continuità di cura.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti e famiglie, vogliamo garantire una presa in carico globale e continuativa che consenta alle persone con disturbi dello spettro autistico di sviluppare pienamente le loro potenzialità e vivere una vita dignitosa.

Si tratta di un’iniziativa che rafforza il nostro sistema sanitario regionale e risponde ai principi delle linee guida nazionali, promuovendo interventi innovativi e mirati al benessere di ogni individuo.”