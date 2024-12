Capodanno in tv tra musica, show e film Il 31 dicembre il discorso a reti unificate del presidente Mattarella

La tv gioca da sempre un ruolo importante nella notte di San Silvestro, nonostante feste, veglioni e concerti in piazza, e anche quest’anno ci traghetterà dal 2024 al 2025.

Si inizia a reti unificate come di consueto, alle 20.30 con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Su Rai1, il tradizionale appuntamento in piazza con L’anno che verrà e la Calabria si prepara al bis e quest’anno avrà come sfondo lo spettacolare lungomare di Reggio Calabria. Con la conduzione di Marco Liorni, accompagnato da tanti artisti come Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna.

La serata sarà visibile anche su Rai Play. Alle 21.15 su Rai5 l’appuntamento è con il Concerto di San Silvestro con la Sudtirol Filarmonica. Su Rai3 in prima serata c’è Il piccolo diavolo, mentre Rai2 continua la tradizione dei film Disney con il celebre classico Gli Aristogatti.

Canale 5, dalla Piazza Duomo di Catania, propone Capodanno in musica condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi.

Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso di Mattarella: sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di Amici. Partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Programmazione consueta invece per le altre reti. Su Rete 4 arrivano i film “Ocean’s eleven” alle 21:25 e “Innamorati cronici” alle 23:50. Su Italia 1 alle 21:20 c’è Independence Day.

Su La7, dopo il messaggio del presidente della Repubblica, maratona di grandi classici: “Indovina chi viene a cena”, “Sabrina” e “Caccia al ladro”. Nove propone un’offerta musicale interessante con Tutti Cantano i Queen, serata evento con due tra i più iconici concerti della band inglese – il Queen Live At Wembley Stadium del 1986 e il Freddie Mercury Tribute Concert del 1992 – per la prima volta in versione “karaoke” (con i testi delle canzoni a scorrimento), permettendo così di cantare i più grandi successi della band.

Il Freddie Mercury Tribute Concert è l’evento tenutosi il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra, con una straordinaria schiera di artisti, tra cui Elton John, David Bowie, George Michael, Liza Minnelli e molti altri.

Passando al 1 gennaio, a tenere banco sono i tradizionali concerti. La bacchetta di Daniel Harding, le voci di Mariangela Sicilia e Francesco Demuro e la danza dell’Aterballetto: sono i protagonisti del Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, in onda alle 12.20 su Rai 1 (e alle 17.30 su Rai 5).

Alle 13.30 su Rai2 c’è il Concerto di Capodanno da Vienna con i Wiener Philharmoniker, diretti dal maestro Riccardo Muti, un appuntamento imprescindibile per milioni di persone nel mondo.

L’Orchestra Filarmonica di Vienna, ambasciatrice della cultura nel mondo, suonerà intramontabili brani della tradizione classica per trasmettere a tutti i popoli il proprio personale augurio di buon anno, unito a messaggi di pace, fratellanza e amicizia. Il concerto, riproposto anche alle 20.00 sui Rai 5 – sarà diretto per la settima volta da Muti, sempre nella cornice della Sala d’Oro del Musikverein di Vienna.

Sky Cinema inaugura il 2025 con la prima tv di Dune – parte due, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand.

Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna dietro la macchina da presa per il secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert. Sempre mercoledì Canale 5 propone l’anteprima assoluta del film con Massimo Boldi, A Capodanno tutti da me.

Nel cast, Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini, Francesca Manzini, Raffaella Fico, Federica Lucaferri, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Greco e Giucas Casella, e con Simone Montedoro, Emanuela Fresi, Augusto Fornari, Lallo Circosta, Nathalie Caldonazzo.