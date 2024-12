Cinque viaggi per brindare all’anno nuovo Capodanno sulla neve o al caldo, ecco dove andare

Concerti, spettacoli, fuochi d’artificio e tradizionali cenoni per l’ultima giornata dell’anno.

Ecco cinque destinazioni per brindare al 2025, sulla neve, al caldo, tra le bellezze del nostro Paese o all’estero.

Tra le montagne della Valle d’Aosta il Capodanno è all’insegna dello sport, del benessere, della buona tavola, della cultura e della tradizione.

Valle d’Aosta Vacanze (valledaostavacanze.it), specializzato in soggiorni e itinerari, ne suggerisce alcuni: per chi ama la storia e l’arte c’è ‘Capodanno al Forte’, con pernottamento nell’albergo all’interno del complesso monumentale del Forte di Bard, costruito dai Savoia con mura imponenti, in posizione strategica a dominare la valle dove scorre la Dora Baltea.

L’Hotel Cavour et des Officier occupa gli spazi che un tempo erano le sale delle caserme, offrendo una vista impagabile sulla valle.

E’ un soggiorno che piacerà anche ai più piccoli e a tutti gli appassionati degli Avengers, visto che proprio tra le mura del Forte è stata girata una scena dell’amata saga dei supereroi.

La proposta prevede, oltre al soggiorno, una visita guidata alla fortezza, i pass per tutti i musei e mostre del Forte e il cenone di Capodanno. Chi cerca un’atmosfera romantica può optare per un ‘Capodanno in chalet’, con sistemazione in una delle dieci strutture in legno e pietra di Hôtel Village a Torrent de Maillot, a pochi km da Aosta.

Questa proposta, oltre a tre pernottamenti con prima colazione, prevede un’escursione con le funivie Skyway da Courmayeur alla stazione panoramica di Punta Helbronner a quota 3.500 metri sul Monte Bianco, un pranzo in stile alpino, degustazione di 5 vini biologici in una azienda vinicola valdostana e il cenone di Capodanno.

All’insegna del benessere è il ‘Capodanno Charme e relax’ con soggiorno a Maison Bionaz Ski & Sport Chambre d’Hôtes, tipico stile valdostano rivisitato nel design con vasca idromassaggio e sauna in camera.

La proposta per la fine dell’anno prevede 4 notti, prima colazione, aperitivo in locale tipico in centro ad Aosta e cenone in un ristorante ad alta quota sulle piste da sci di Pila da raggiungere a bordo di un gatto delle nevi.

Per chi ama sciare c’è il ‘Capodanno con il gatto’, che prevede la fiaccolata dei maestri di sci sulle piste di Pila il 30 dicembre, il tradizionale spettacolo pirotecnico e all’escursione a bordo di un gatto delle nevi per raggiungere in quota un elegante chalet del 1770.

Cenone in agriturismo per un’esperienza enogastronomica con piatti della tradizione e sistemazione nella casa di montagna a conduzione familiare Mon Èmile, nel centro di Saint-Christophe, vicino ad Aosta.

Caldo, spiagge caraibiche, divertimento e visite archeologiche: è ciò che offre Cancún, in Messico, meta ambita dove trascorrere le feste di fine anno. Civitatis (civitatis.com) ci porta a conoscere gli hotel all-inclusive che organizzano grandi eventi e feste di Capodanno, alcune delle quali vengono organizzate sulla spiaggia e nei locali notturni dei principali resort della Riviera Maya.

Due notti nel glamping dei Laghi Nabi (laghinabi.it), la prima oasi naturale della Campania, per festeggiare l’arrivo del 2025 all’insegna del relax e della sostenibilità con lodge sospesi sulle palafitte, lussuose tende a bordo lago, un’esclusiva casa galleggiante e le eleganti camere con Jacuzzi vista lago.

Tante le esperienze da vivere: soft yoga a bordo lago, pratiche di meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, kajak, pedalò e wakeboard.

Il centro benessere ospita idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco, stanza del sale e la wellness pool a sfioro sul lago a temperatura termale, oltre a massaggi antistress e detox.

L’attesa del Capodanno è gourmet con il cenone al ristorante Res; dopo il brindisi della mezzanotte e i fuochi d’artificio, l’area relax si trasforma in un dj set per divertirsi fino all’alba.

Il mare turchese e la vegetazione lussureggiante fino in spiaggia della Thailandia è la proposta di Kibo (kibotours.com) per festeggiare il Capodanno al caldo.

La vacanza è all’insegna del relax all’interno di un resort con la possibilità di esplorare la costa e le isole alla ricerca di spiagge e ristorantini tipici.

La prima scelta da fare è tra l’isola di Phuket, classica e intramontabile destinazione per un soggiorno di mare, e il villaggio di Khao Lak, situato sulla costa del mare delle Andamane, più a nord.

Se Phuket è il posto giusto per chi cerca divertimento, locali e feste sulla spiaggia, Khao Lak è la meta ideale per chi invece immagina un soggiorno più tranquillo e al contatto con la natura.

Oltre a ritemprarsi sulle meravigliose spiagge, qui è possibile fare trekking nei parchi naturali dell’entroterra, popolati da macachi e gibboni, o suggestive passeggiate a dorso d’elefante.

Le diverse strutture sono pensate per soddisfare differenti viaggiatori: dalle coppie alle famiglie e a chi viaggia con gli amici.

Anche quest’anno l’Emirato di Ras Al Khaimah si prepara a festeggiare il Capodanno con uno straordinario spettacolo di droni e fuochi d’artificio da record.

Lo show ‘Our Story in the Sky’ illuminerà il cielo notturno a mezzanotte per 15 minuti e regalerà un’esperienza indimenticabile in tre atti, ispirati alla bellezza naturale, al patrimonio e alla cultura della regione.

Già l’anno scorso l’evento ha battuto due record da Guinness e quest’anno lo spettacolo punta a stabilire nuovi record mondiali, formando nel cielo simboli iconici del patrimonio naturale e culturale di Ras Al Khaimah.

Sullo sfondo del lungomare, che si estende da Marjan Island ad Al Hamra Village, lo show unirà fuochi d’artificio e tecnologia all’avanguardia per raccontare la storia di Ras Al Khaimah.

Per ammirarlo meglio si può entrare gratuitamente al Rak Nye Festival (raknye.com) che ospita anche spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e una selezione di food truck.

di Ida Bini ANSA