Salvini, Viminale? Sicuramente bello occuparsi di sicurezza ‘Ora sto bene dove sto. Poi parlerò con Meloni e Piantedosi’

“Al ministero degli Interni c’è un amico, una persona che ha la mia amicizia e la mia fiducia come Matteo Piantedosi.

Sicuramente occuparsi della sicurezza, del futuro, della tranquillità e della serenità di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire e se qualcuno in passato poteva dire ‘Salvini non può andare agli Interni perché c’è un processo in corso sulla sua condotta da ministro’, adesso questo alibi non c’è più.

Ma in questo momento sto bene dove sto. E poi parlerò con Giorgia e con Matteo, questo governo è una squadra di amici e quindi vedremo”.

Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto di un ipotetico ritorno al Viminale dopo l’assoluzione nel processo Open Arms.

ANSA