Svoltasi a Montalbano la 27° Giornata Regionale Pro Loco Unpli Basilicata

Domenica 15 dicembre si è svolta a Montalbano Jonico, nello storico Palazzo Rondinelli, la 27° Giornata Regionale Pro Loco UNPLI Basilicata. Numerose le Pro Loco lucane che hanno aderito alla manifestazione che ha visto attivi anche i rappresentanti dei Comitati regionali UNPLI Puglia e Calabria, rispettivamente Rocco Lauciello e Antonio Bruno.

Ad aprire il dibattito il Sindaco della città di Lomonaco, Giuseppe Di Sanzo, che dopo i saluti istituzionali, ha ringraziato le Pro Loco Unpli sottolineando l’importante lavoro svolto sia verso l’intera comunità che nei confronti delle varie Istituzioni.

Ringraziamenti alle Pro Loco a cui si sono uniti gli interventi successivi durante i quali è emerso il grande valore sociale e nobile che svolgono tutti i volontari e Presidenti delle Pro Loco che dedicano il proprio tempo e le proprie energie ad esclusivo vantaggio dei propri luoghi.

Giunta al suo secondo mandato e Presidente della Pro Loco locale da 8 anni, Isabella Rivelli ha dichiarato: “Sono onorata ed emozionata nel vedere proprio nella mia comunità la famiglia Unpli unita per questo evento di confronto costruttivo e per di più in un clima di festa”.

A prendere la parola sono stati Angelica Cappiello, Vice Presidente UNPLI Basilicata; Saveria Catena, Segretaria Unpli Basilicata; Pietro Pierro, componente del Direttivo Anci Basilicata; Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera; i coordinatori regionali della “Città dell’olio”, Pasquale Dimatteo, e de “I Borghi più belli d’Italia”, Pasquale Stasi. Ha mostrato la sua vicinanza anche il Consigliere Nazionale UNPLI Pierfranco De Marco, impegnato nel frattempo a Roma in rappresentanza delle Pro Loco lucane.

A relazionare il convegno dal titolo “Le Pro Loco nel processo di sviluppo locale a base sociale e culturale”, il Presidente del Comitato regionale Vito Sabia che ha parlato del ruolo delle Pro Loco indicandole sia come modello di aggregazione sociale che dona benessere alle comunità, e sia come agente di sviluppo locale attente ad agire in vista di un delicato equilibrio tra innovazione e tradizione in un processo di sostenibilità che guarda al futuro. “Dove c’è una Pro Loco si vive meglio” – ha ribadito il Presidente Sabia.

Per l’occasione il Presidente della Pro Loco di Teana Vincenzo Salvo, nonché Responsabile del sito web del Comitato Regionale Unpli Basilicata, ha esposto la novità del sito web, ossia la creazione della sezione “Eventi in Basilicata” dove sarà possibile pubblicizzare gli eventi delle proprie associate mediante segnalazione al seguente indirizzo mail: [email protected]

Ha concluso il dibattito il Consigliere regionale Piero Marrese, che ha ringraziato le Pro Loco Unpli di Basilicata per il grande lavoro che svolgono a favore della collettività.

Nel corso della manifestazione sono state conferite le benemerenze in occasione dei decennali alle Pro Loco UNPLI Basilicata di Acerenza, Craco, Grassano, Lauria, Rotondella, Valsinni, Villa D’Agri con la seguente motivazione: “Occhi e cuore del territorio per diversi anni. Con profonda riconoscenza per l’impegno nel custodire la storia, alimentare il volontariato e trasmettere con passione l’identità lucana”.

Riconoscimenti anche per due volontari della Pro Loco Montalbano che si sono maggiormente distinti. Ad Anna Lucia Stoia, vincitrice del concorso di poesia che si svolge annualmente nella comunità locale, “Congratulazioni per il meritato riconoscimento! La tua dedizione e passione per la poesia ti rendono un vero orgoglio per la Pro Loco di Montalbano Jonico”. Ad Antonio Leonardo Vita “Per essere stato un pilastro della nostra comunità, dedicandosi con amore e impegno alla Pro Loco di Montalbano Jonico fino all’ultimo. Il suo ricordo e il suo esempio resteranno sempre con noi”.

La manifestazione, è stata sostenuta dal Fondo Etico BCC Basilicata, e ha visto il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera del Comune di Montalbano, dell’UNPLI nazionale, della Pro Loco di Montalbano, dell’Apt, dell’Anci, del Centro Servizio Volontariato Basilicata, del Forum Terzo Settore, dell’associazione “Borghi più belli d’Italia” e dell’associazione Nazionale Città dell’olio. La giornata si è conclusa con il concerto degli Accipiter a cura dalla Pro Loco e dal Comune di Montalbano, e dall’Ensemble Teatro Instabile.

Ad allietare la mattinata gli intermezzi musicali a cura del Maestro Francesco Muscolino quali: “L’effettu di l’amuri”, “L’aria j Terranova”, “La Bersagliera”, “La tarantella lucana”, “Polka del trillo”. Ad accompagnarlo due giovanissimi musicisti al fine di lanciare un messaggio, ossia quello di avvicinare le nuove generazioni alla valorizzazione delle tradizioni attraverso degli esempi concreti.

Ed ora le Pro Loco sono concentrate per il prossimo anno, il primo evento dove il Comitato UNPLI Basilicata sarà impegnato è quello legato alla giornata nazionale del dialetto che si terrà il 17 gennaio 2025.