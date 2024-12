La magia dei mercatini di Natale in giro per l’Europa

Profumi, luci, prelibatezze gastronomiche, addobbi e musica natalizia: andare alla scoperta dei mercatini più belli e tradizionali d’Europa è anche l’occasione di visitare città e borghi.

Ecco i suggerimenti di due piattaforme online di viaggi che ci immergono nella magia delle Feste.

Civitatis, leader nel settore delle visite guidate, ci porta in 10 mercatini dal fascino irresistibile, a partire da Tallinn, che unisce il fascino medievale della città vecchia con uno spirito festivo senza uguali.

Il mercato ha un’atmosfera unica ed è dominato da un albero di Natale alto 15 metri, circondato da bancarelle che sprigionano aromi di vin brulé e dolci locali. Piazza della Basilica di Santo Stefano di Budapest diventa un vero spettacolo natalizio fino ai primi di gennaio.

Un imponente albero di Natale presidia il mercatino, circondato da bancarelle di artigianato e di cucina tipica ungherese di ottima qualità.

Piazza del Municipio di Vienna ospita un iconico mercatino che offre laboratori e bancarelle con prodotti e prelibatezze locali e trasforma il centro della città in un ambiente magico con le sue luci e decorazioni.

Poznan, affascinante città polacca sulle rive del fiume Varta, si trasforma ogni anno in una magica destinazione natalizia.

Tra piazza del Mercato Vecchio e piazza della Libertà viene allestito uno dei più straordinari mercatini di Natale d’Europa, dove le bancarelle in legno offrono il meglio della gastronomia locale e prodotti artigianali unici.

Una delle principali attrazioni è il Festival delle sculture di ghiaccio, che riempie il centro storico di impressionanti opere d’arte. Inoltre, la ruota panoramica in piazza della Libertà è il luogo perfetto per ammirare la città illuminata da una luce natalizia dorata.

Il mercatino dell’Avvento di Basilea illumina Barfüsserplatz e Münsterplatz con ghirlande, abeti e squisite decorazioni.

Oltre all’artigianato e alle prelibatezze locali come i Basler Läckerli, questo mercatino si distingue per i concerti e le attività per tutta la famiglia.

A Natale Bruxelles si trasforma in uno spettacolo festivo con il suo delizioso mercatino di Natale, un’illuminazione spettacolare, musica, ruote panoramiche, mostre e piste di pattinaggio.

Tra le novità più attese l’opera d’arte luminosa Echinodermus, allestita sul Mont des Arts: alta 12 metri, rappresenta un albero di Natale onirico e surrealista, nel quale rami, foglie e frutti sono elementi luminosi che fluttuano nell’aria, danzando in un movimento poetico e silenzioso.

Nel cuore dell’Alsazia Colmar è una delle città medievali più incantevoli della Francia e a Natale la sua magia si moltiplica.

Le case a graticcio, addobbate con migliaia di luci e decorazioni, trasformano la città in un ambiente fiabesco. Con i mercatini di Natale, i cantanti e gli spettacoli coreografici, passeggiare per Colmar in questo periodo dell’anno è come entrare in un film di Natale.

I mercatini di Natale sono una tradizione in Germania e Dresda è una delle mete da non perdere. Il suo famoso Striezelmarkt, che piazza Altmarkt ospita dal XV secolo, è uno dei più antichi e incantevoli d’Europa.

Con spettacoli teatrali, mostre, bancarelle di artigianato e un’atmosfera magica, questo mercatino è una tappa obbligata per chi vuole vivere un vero Natale. Albert Square, di fronte all’imponente municipio neogotico di Manchester, ospita un mercatino con centinaia di bancarelle in legno che offrono prodotti artigianali, delizie gastronomiche e bevande festive.

Il mercatino di Natale di Madeira è senza dubbio il più luminoso d’Europa e le sue bancarelle riflettono l’essenza dell’isola portoghese: fiori vivaci, cucina locale e artigianato. Inoltre, gli spettacoli folcloristici e i canti tradizionali aggiungono un tocco unico che lo distingue dagli altri.

Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator online, ci propone altri mercatini in luoghi incantati, a partire da Riga in Lettonia.

Qui le bancarelle, situate nel cuore del centro storico, sono tra le più affascinanti del Nord Europa. Nella piazza della Cattedrale l’atmosfera è festosa, con le antiche architetture gotiche e le luci scintillanti che riscaldano le fredde notti invernali.

Le casette in legno offrono prodotti artigianali tipici lettoni: dai maglioni in lana alle candele profumate, fino ai gioielli in ambra, una delle risorse più preziose della Lettonia, e le specialità gastronomiche come il piparkūkas, un delizioso biscotto allo zenzero, e il karstvīns, il vin brulé lettone arricchito da spezie aromatiche.

I Christkindelsmärik di Strasburgo sono tra i più antichi e rinomati d’Europa: risalgono al 1570 e, situati nel centro storico della città, patrimonio dell’Unesco, trasformano Strasburgo nella ‘Capitale del Natale’, attirando ogni anno migliaia di visitatori.

Le piazze più belle della città, come Place de la Cathédrale e Place Kléber, si animano di luci, decorazioni scintillanti e chalet in legno che propongono prodotti artigianali di ogni tipo, dalle decorazioni natalizie alsaziane a candele fatte a mano e bontà locali, come i bredele, biscotti speziati tipici della tradizione, vin brulé aromatizzato e i formaggi della regione, tra cori natalizi e spettacoli festosi.

I mercatini di Natale di Cracovia trasformano piazza del Mercato, circondata dagli imponenti edifici gotici e rinascimentali della città vecchia, in un villaggio natalizio d’altri tempi, con casette in legno che rivelano originali prodotti polacchi e squisitezze come il pierogi, ravioli ripieni di carne o formaggio, il oscypek, formaggio affumicato tipico dei monti Tatra, e dolci come il makowiec, una torta tradizionale al papavero.

Il tutto accompagnato da vin brulé e birre artigianali, ma anche da concerti e spettacoli folcloristici che rendono l’esperienza indimenticabile.

ANSA