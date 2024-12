Torna Pamela Anderson ed è pronta per la corsa all’Oscar ‘Una vita per ritrovare me stessa dopo Baywatch e scandali’

Pamela Anderson è tornata.

Dopo una vita passata a espiare il successo conquistato per le sue curve mozzafiato esposte sulla copertina di Playboy o nel costume rosso di Baywatch, per l’attrice 57enne è arrivato il momento del riscatto.

“Non è mai troppo tardi per sognare, per cominciare daccapo, per essere aperti alle possibilità”, ha scritto su Instagram lunedì, dopo la nomination al Golden Globe come miglior attrice dell’anno e la strada per l’Oscar non sembra poi così stretta.

Qualche giorno fa, durante un pranzo con i critici per presentare il film con cui torna a Hollywood dopo decenni di assenza, The Last showgirl, le è stato chiesto come affronta la campagna per le statuette.

“Be’ non lo so, per me è la prima volta”, ha risposto con voce di bambina. Senza trucco, lo sguardo maturo e sereno: “Ci ho messo decenni per ritrovarmi dopo quell’esperienza, gli scandali, le relazioni tossiche e le cattiverie scritte e dette su di me. Decenni per poter essere me stessa. Aspettavo un ruolo così da sempre”.

Il ruolo è arrivato da una timida e minuta regista di nobile lignaggio cinematografico: Gia Coppola, 37 anni, nipote del regista di Apocalypse Now al terzo lungometraggio.

“Volevo girare a Las Vegas. Mi affascina per le luci e quel tocco decadente. Inoltre, cercavo un film che esplorasse il rapporto tra una figlia e una madre single: in fin dei conti è come sono cresciuta io”, racconta all’ANSA la cineasta: suo padre Giancarlo, primogenito di Francis, morì in un incidente in barca nel 1986, quando Gia era ancora nella pancia della madre.

(di Lucia Magi) ANSA