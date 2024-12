Trump: “Abbasserò le tasse, Usa saranno primi in IA e cripto”

“Abbasserò le tasse e gli Stati Uniti saranno primi nel mondo nell’intelligenza artificiale e nelle criptovalute”, dice il presidente eletto Donald Trump in un’intervista esclusiva a Cnbc durante la sua visita a Wall Street dopo il trionfo elettorale, pubblicata oggi da Milano Finanza.

“Gli investitori americani vedranno giorni molto buoni, saranno concessi molti incentivi.

Dobbiamo concludere un paio di brutte guerre, stanno succedendo un sacco di cose brutte, ma ce la faremo”, dice Trump assicurando che la sua presidenza sarà per il business “la migliore nella storia degli Stati Uniti”.

“‘Faremo cose che non sono mai state fatte prima – aggiunge – Taglieremo ulteriormente le tasse, sotto la soglia del 21%, fino al 15% se produci nel nostro Paese”.

Trump garantisce sul valore delle persone scelte per la nuova Amministrazione, dal vicepresidente Vance a Elon Musk. “Ha un sacco di idee, è davvero un bravo ragazzo. E immagino che le sue azioni siano andate abbastanza bene in Borsa – dice del numero uno di Tesla e di X – Dopo le elezioni le azioni di tutti sono andate bene. E anche prima, a dire il vero.

Scott Bessent ha fatto un lavoro fantastico. Una delle cose che mi è piaciuta di lui è che ha detto, molto prima che io sapessi chi fosse, che i mercati stavano andando bene solo perché pensavano che avrebbe vinto Trump. Così abbiamo nominato Scott segretario al Tesoro, cosa che francamente tutti volevano, e sono sicuro che farà un lavoro fantastico”.

Trump pensa che gli Usa debbano avere una riserva strategica in criptovalute. “Faremo qualcosa di grande con le criptovalute, perché non vogliamo che la Cina o chiunque altro siano al primo posto in questo campo.

Noi vogliamo essere i numeri uno. Saremo inoltre molto più avanti degli altri nell’intelligenza artificiale e pertanto dovremo produrre enormi quantità di elettricità. È incredibile se si pensa che abbiamo bisogno di più del doppio di quella che già abbiamo. E solo per un settore specifico, ma saremo in grado di farlo”, afferma.

Fiducia nelle relazioni con la Cina, anche su Taiwan. “Avremo molti colloqui con la Cina. Abbiamo avuto un buon rapporto con loro. Ma quando è arrivato il Covid ho tagliato questi rapporti. Era, come si dice, un ponte troppo lontano.

Ma abbiamo parlato con il presidente Xi e con altri leader mondiali di alcune cose e penso che faremo molto bene in generale e che siamo stati maltrattati come Paese da un punto di vista economico e anche militare. Non possiamo permettere di essere maltrattati anche sull’economia”.

Un giudizio anche su Mark Zuckerberg. “È venuto a trovarmi a casa mia. Lo ha fatto anche Musk. Mentre Jeff Bezos verrà la prossima settimana.

Voglio prendere idee da loro. Vogliamo che facciano bene. Vogliamo ottimi lavori, stipendi fantastici. Vogliamo che le persone, quando si svegliano la mattina, pensino: voglio andare a lavorare. Vogliamo che le persone lavorino e che lavorino per un sacco di soldi”, dice Trump.

ANSA