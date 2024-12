Oggi lo sciopero. Fermi bus, treni e taxi

Lo sciopero generale dei sindacati di base di oggi, venerdì 13 dicembre, interessa in modo articolato i diversi settori del trasporto.

Ecco come si svolge. Dalla protesta è esonerato il trasporto aereo.

METRO, BUS E FERROVIE URBANE: lo sciopero è di 24 ore ma rispetta le fasce protette che vengono definite e comunicate localmente. A Roma la fascia protetta va da inizio turno alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. A Milano la metro funziona da inizio turno alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

FERROVIE: il personale addetto alla circolazione si ferma dalle 21 di stasera alle 20.59 di domani. Il personale fisso per l’intera giornata del 13.00. I treni regionali rispettano fasce di garanzia, quelle di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Le società hanno già reso noto sui propri siti i collegamenti e i treni che vengono comunque garantiti.

TRASPORTO AEREO: è esonerato dallo sciopero.

TRASPORTO MARITTIMO: il personale amministrativo sciopero per l’intero turno. Per i collegamenti delle isole maggiori il personale viaggiante sciopera da un’ora prima delle partenze del 13 dicembre. I collegamenti per le isole marine si fermano da mezzanotte alle 23.59.

TAXI: stop dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 13 dicembre 2024 compreso il primo turno montante per i turnisti, fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente.

Lo sciopero dei trasporti a Torino si incrocia con il corteo degli studenti

Lo sciopero nazionale dei trasporti a Torino stamattina si incrocia con il corteo di studenti che sfila in città. Gtt, il gruppo torinese trasporti, spiega dunque che le linee che passano da piazza XVIII Dicembre, cioè nella zona del centro vicina alla stazione ferroviaria di Porta Susa, vengono deviate e subiranno delle limitazioni di percorso. Un avviso è stato diffuso anche tramite i canali social.

Circolano in parte bus e tram. L’azienda di trasporto pubblico informa che invece, vista la quota di adesione allo sciopero non totale, resta operativa la metropolitana, garantita al momento fino alle 15, dunque anche in mezzo alle fasce di garanzia previste (6-12 e 12-15). Chiusa la stazione di Porta Susa “su richiesta delle autorità”.

Disagi contenuti a Milano: chiusa la linea M1, attive le altre tre