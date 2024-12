Fondazione Telethon, arrivano i cuori di cioccolato

Torna la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre: sarà una settimana all’insegna della solidarietà e dell’impegno, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca.

Per sostenere la ricerca, in 80 banchetti in Basilicata e in 4.500 punti di raccolta in Italia, arrivano i nuovi Cuori di cioccolato: due cofanetti di 15 cioccolatini a forma di cuore.

Saranno distribuiti nelle piazze il 15, 21 e 22 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, di UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), di Avis, di Anfass (Associazione Nazionale di Famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), di UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), di Azione Cattolica Italiana e presso le x Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, come ringraziamento per una donazione di 15 euro a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Grazie alla ricerca, possiamo donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie. Dal 1° al 31 dicembre 2024 sarà attivo il numero solidale 45510.