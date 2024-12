Siria: i ribelli arrivano a Damasco, Assad è sparito Spunta l’idea di colloqui tra le parti a Ginevra, ma senza il rais

Ore fatali circondano il destino politico della Siria, travolta da una guerra mondiale in corso sul suo territorio da quasi 14 anni, e che si appresta a scrivere una nuova pagina al libro della sua storia millenaria: il presidente Bashar al Assad, da un quarto di secolo al potere dopo averlo ereditato dal padre Hafez per trent’anni ai vertici del regime, è da più parti indicato come un raìs in fuga mentre gli insorti dal sud e dal nord del Paese sono già alle porte di Damasco.

Dopo una clamorosa e inaspettata marcia trionfale, cominciata solo dieci giorni fa dalla remota regione nord-occidentale di Idlib al confine con la Turchia, che ha travolto roccaforti governative, russe e iraniane come Aleppo e Hama.

Sulla sorte del raìs, intanto, si riconcorrono le indiscrezioni che lo vedono tutte già fuori dalla Siria, in fuga, nonostante il suo ufficio abbia provato a smentire le voci, affermando che si trova ancora a Damasco.

Secondo fonti informate alla Bloomberg sarebbe invece a Teheran, pronto a trattare anche per un esilio sicuro. “Non è in nessuna parte della capitale”, hanno rilanciato anche alcuni media Usa, mentre qualcuno non esclude possa essere anche a Mosca.

A Doha, in Qatar, intanto si è svolta l’attesa riunione cui hanno partecipato i ministri degli esteri di Russia, Iran e Turchia.

Nelle stesse ore, ma prima che il presidente eletto americano Donald Trump affermasse che non è interesse di Washington farsi coinvolgere nel conflitto siriano, si è riunito nella capitale sul Golfo il quartetto di Paesi occidentali molto vicini a Israele: Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania.

E secondo fonti presenti alla riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Ue e l’inviato speciale Onu per la Siria, Geir Pedersen, dall’incontro è emersa la volontà occidentale di avviare a Ginevra, la settimana prossima, un processo di transizione politica post-Assad che eviti nuovi spargimenti di sangue e allontani lo spettro del collasso dello Stato siriano (distinto dal regime) mettendo allo stesso tavolo tutte le parti coinvolte: gli esponenti del sistema-Assad ma non direttamente collusi col presidente e col fratello Maher (a capo della guardia dei pretoriani e considerato vicino agli iraniani) e gli esponenti dell’avanguardia dell’offensiva militare, il gruppo armato Hayat Tahrir ash Sham, guidato dal leader ed ex capo di al Qaida in Siria, Abu Muhammad al Jolani.

Nonostante Hts sia definito da anni un “gruppo terroristico” da Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Unione Europea, in Svizzera potrebbero arrivare esponenti di sigle minori ma di fatto legate a Jolani, così da non imbarazzare le cancellerie occidentali.

Senza più il sostegno di Mosca, la struttura militare e politica della Siria degli Assad si è di fatto squagliata come neve al sole.

Gli ultimi sussulti di resistenza lungo l’asse Aleppo-Damasco si sono visti a Homs, crocevia del Paese e porta di accesso per la regione costiera, dove la Russia mantiene la base navale di Tartus e quella aerea di Latakia, entrambe sul Mediterraneo.

E’ la stessa regione in cui i transfughi del regime, molti dei quali appartenenti ai clan sciiti-alawiti originari della regione costiera, si stanno arroccando in attesa di un negoziato.

Intanto a Damasco gli insorti sono riusciti a raggiungere le tristemente note prigioni politiche del regime di Adra e Saydnaya, dove sono rinchiusi, tra gli altri, migliaia di prigionieri di coscienza, dissidenti, attivisti, oppositori.

Molti di questi sono stati dati per scomparsi da anni, altri ancora non vedono la luce dagli anni ’80 del secolo scorso.

Mosca e Teheran in ritirata, un duro colpo per Putin

“Soluzione politica e dialogo tra il governo siriano e la legittima opposizione”. Gli alleati storici di Bashar Assad, nelle ore in cui la Siria alawita sta evaporando di fronte alla cavalcata dei ribelli, nascondono la loro debolezza dietro questa richiesta.

La realtà mostra come l’Iran da un lato e la Russia dall’altro, questa volta difficilmente potranno salvare il loro principale partner nel Medio Oriente.

Fiaccati dalle guerre e da economie in rapida caduta, Mosca e Teheran sono apparse prese alla sprovvista dall’avanzata Hayat Tahrir al-Sham, l’organizzazione islamica che sta guidando il rovesciamento del regime.

A Doha, nel pomeriggio, i ministri degli Esteri del cosiddetto formato Astana – Iran, Russia, Turchia, più l’inviato dell’Onu per la Siria Geir Pedersen – si sono incontrati in una riunione di emergenza a margine del Forum organizzato nella capitale qatarina.

La riunione ha ribadito “la difesa dei principi di sovranità e integrità territoriale della Siria” sottolineando la necessità di un rapido ritorno alla stabilità.

“È inammissibile consentire a un gruppo terroristico di prendere il controllo del territorio in violazione degli accordi esistenti, a partire dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha rimarcato il ministro degli Esteri russo Seghiei Lavrov.

Il suo collega iraniano, Abbas Araghchi, ha invece sottolineato la necessità di “negoziati e dialogo” tra le parti. Nella giornata di venerdì, lo stesso Araghchi, aveva incontrato una delegazione del governo siriano a Baghdad, assicurando “stretto coordinamento” tra Damasco e Teheran.

Sul terreno, tuttavia, lo stato dell’arte racconta di una corsa contro il tempo per salvare Assad e della necessità di un intervento militare massiccio da parte dei suoi alleati che, tuttavia, finora non c’è stato. Solo Hezbollah, sebbene sia stata decapitata dalla guerra con Israele, ha annunciato l’invio di duemila uomini per difendere la città di Homs dai ribelli.

L’Iran, finora, ha evitato di inviare “boots on the ground”.

Parallelamente Mosca, dopo i primi i raid su Aleppo – che hanno provocato diverse vittime civili – sembra aver affievolito la sua azione sul terreno, sebbene Lavrov abbia assicurato anche da Doha “assistenza militare a Damasco”.

Il ruolo della Russia è cruciale. Nel 2015, quando il destino di Assad appariva ai più segnato, l’intervento di Vladimir Putin fu decisivo.

Attraverso massicci raid aerei e con l’invio di un arsenale militare all’alleato, la Russia riuscì a salvare il regime alawita, legato a Mosca sin dai tempi dagli anni ottanta, quando il partito baathista siriano guidato da Hafez Assad e il Pcus siglarono un trattato di amicizia.

In quegli anni cominciava il rafforzamento della base militare russa a Tartus, città portuale della Siria. Il Paese mediorientale diventava così l’unico sbocco della Russia sul Mar Mediterraneo, facendo della base siriana un pilastro inamovibile della strategia militare del Cremlino.

La perdita di Tartus non sarebbe la sola conseguenza nefasta per Putin nel caso Assad sia rovesciato.

L’arrivo dell’organizzazione Hts al potere cambiare lo stigma del potere religioso siriano, da sciita a sunnita, portando un potenziale vantaggio al grande avversario dell’Iran nella regione: l’Arabia Saudita. E Riad, già nel corso del primo mandato di Donald Trump, ha mostrato di essere una buona amica del presidente repubblicano.

