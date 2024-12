Mistero a Villa d’Agri: tre auto distrutte dal fuoco in pochi mesi

Questa volta l’automobile andata in fiamme, una Opel Corsa, l’auto era parcheggiata in via Puglia, sempre a Villa d’Agri . Ha preso fuoco – sconosciute ancora le cause – ed è andata totalmente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.