Assalto Capitol, procuratore speciale archivia caso Trump Stessa sorte dovrebbe toccare anche al caso per le carte segrete

Il procuratore speciale Jack Smith ha annunciato che lascerà cadere il procedimento contro il presidente eletto Donald Trump per l’assalto al Capitol, chiedendo l’archiviazione del caso in un atto depositato dal giudice.

Smith aveva già chiesto una sospensione per valutare il da farsi, dato che un presidente in carica non può essere perseguito e che non ci sarebbe stato il tempo per un processo prima dell’insediamento del tycoon.

Sorte analoga dovrebbe toccare anche al caso per le carte segrete di Mar-a-Lago.

ANSA