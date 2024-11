L’unpli Basilicata all’Assemblea Nazionale

“Partecipare all’Assemblea Nazionale dell’UNPLI è sempre un momento di grande condivisione e crescita per tutte le Pro Loco d’Italia.

La rielezione di Antonino La Spina alla Presidenza nazionale per il terzo mandato rappresenta un segno tangibile della fiducia che tutto il nostro movimento ripone nella sua visione e nel suo impegno.

Un Presidente che ha saputo guidare l’UNPLI con determinazione e lungimiranza, consolidandone il ruolo strategico come punto di riferimento per la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale e turistico”.

È quanto dichiara il Presidente dell’UNPLI Basilicata, Vito Sabia, in merito alla riconferma per acclamazione di La Spina alla guida dell’UNPLI per il mandato 2024-2028.

“Le Pro Loco, ed in particolare quelle della Basilicata – sottolinea e conclude Sabia – sono motore di promozione e tutela delle tradizioni locali, capaci di trasformare l’amore per il proprio territorio in opportunità di sviluppo sostenibile e attrattività turistica. In un mondo che cambia rapidamente è fondamentale continuare ad investire nella costruzione di sinergie, come emerso durante questa Assemblea, per affrontare con efficacia le sfide future e promuovere una crescita condivisa.

Una Regione, la nostra, che in sinergia con le sue oltre 80 Pro Loco affiliate ad Unpli, ha dimostrato ancora una volta di essere protagonista attiva, pronta a contribuire con entusiasmo e progettualità al percorso tracciato per il 2025. Siamo orgogliosi di far parte di una rete che mette al centro la bellezza, la storia e le tradizioni delle nostre comunità, per un’Italia che sappia sempre di più raccontarsi e affascinare”.

L’Assemblea Nazionale Unpli, tenutasi lo scorso 16 e 17 novembre a Roma all’Ergife Palace Hotel, ha visto la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta e dei due conduttori televisivi, Adriana Volpe e Beppe Convertini, insieme ad importanti rappresentanti politici e del terzo settore, che hanno messo in luce il ruolo svolto dall’UNPLI e dalle Pro Loco ad essa affiliate, in termini di valorizzazione della cultura e tutela del patrimonio dell’intero Paese.

Antonino La Spina ha invece illustrato gli importanti traguardi raggiunti, come il Columbus Day e le missioni internazionali per promuovere la cultura italiana nel mondo.

“Un’Assemblea che ha eletto gli organi nazionali, i collegi, e soprattutto il Presidente in un clima da record. Superate le 6.400 aderenti ad UNPLI nel 2024 e gli oltre 1.300 partecipanti ad un evento che ha visto la presenza e la vicinanza delle maggiori istituzioni nazionali al mondo Pro Loco, dal Ministro del Made In Italy, Urso, al Presidente f.f. ANCI, ai rappresentanti regionali tra i quali l’Assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata, Carmine Cicala.

Questi sono i fatti che certificano l’importanza della rete UNPLI per le Pro Loco, sempre più protagonista della promozione sociale, culturale e turistica dei propri borghi e dei propri territori” – il commento del Consigliere Nazionale, Pierfranco De Marco.

In rappresentanza di tutte le Pro Loco Unpli di Basilicata, all’Assemblea Nazionale ha partecipato una numerosa delegazione composta dal Presidente Vito Sabia, la Vice Presidente Angelica Cappiello della Pro Loco di Rapone, il Consigliere Nazionale Pierfranco De Marco, i Delegati eletti Vincenzo Salvo della Pro Loco di Teana, Rosa Fortunato della Pro Loco di di Paterno, Michele Zuardi della Pro Loco di Bella, Vincenzo Lo Sasso della Pro Loco di Tramutola, il Maestro Pasquale Menchise della Pro Loco di Genzano e Rosetta Fulco della Pro Loco di Castelsaraceno.