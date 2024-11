NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2025 MIKA È IL PRIMO ARTISTA DELLA 30ESIMA EDIZIONE

Il No Borders Music Festival è arrivato alla sua trentesima edizione!

Trent’anni di musica, di passione e di energia che saranno festeggiati con una lineup d’eccezione.

La rassegna musicale, che fa del confine con Austria e Slovenia un’opportunità e della natura il suo punto di forza, annuncia oggi il primo artista internazionale del suo programma: MIKA.

Con 5 album in studio e una lunga lista di singoli di successo internazionale, tra cui ‘Grace Kelly’, ‘Relax, Take It Easy’, ‘We Are Golden’, ‘Popular Song’, ‘Stardust’, ‘Elle me dit’ e ‘Underwater’, MIKA, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr, si è affermato come uno dei cantautori più originali di questa generazione, costruendo un mondo gioioso e tecnicamente colorato di pop alternativo.

Ha collaborato con alcuni dei nomi più acclamati del mondo della musica e dell’arte, tra cui Ariana Grande, Madonna, Pharrell Williams, Kylie Minogue, la leggendaria attrice francese Fanny Ardant, il premio Nobel Dario Fo, la superstar cinese Karen Mok e il celebre compositore e direttore d’orchestra Simon Leclerc.

In oltre 15 anni di carriera MIKA ha accumulato un gran numero di riconoscimenti, vendendo oltre 10 milioni di album, raggiungendo 3 miliardi di stream e oltre 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo e ricevendo nel frattempo premi d’oro o di platino in 32 Paesi.

È stato nominato e premiato ai Brit Awards, ai Grammy Awards, agli Ivor Novellos, ai World Music Awards e agli MTV Europe Music Awards. Ha inoltre ottenuti un prestigioso riconoscimento al Merito dall’Ordine Nazionale Libanese per i suoi sforzi di raccolta fondi dopo la disastrosa esplosione di Beirut del 2020: Mika ha prodotto un evento in streaming, #Ilovebeirut, dedicato alla sua città natale, che ha raccolto oltre 1 milione di euro suddivisi tra la Croce Rossa Libanese e Save the Children.

Conosciuto in tutto il mondo come straordinario performer dal vivo, si è esibito costantemente in tour in tutti e cinque i continenti del mondo, superando ogni barriera di genere e di confine.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.