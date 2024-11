Al via i super sconti del Black Friday, affari per 4 miliardi Online il 65% degli acquisti, le regole per evitare sorprese

Sale la febbre degli acquisti in vista del Black Friday.

Comincia infatti la settimana in cui si apre la porta ai super sconti che culmineranno venerdì 29 novembre.

In Italia, il Codacons stima un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici. La parte del leone la farà ancora una volta il web, dove l’associazione prevede oltre 6 acquisti su 10 (il 65%) per un controvalore di oltre 2,6 miliardi.

E bisogna stare in guardia da eventuali frodi, sempre in agguato nei negozi virtuali, con i consumatori che suggeriscono un vademecum utile per acquisire informazioni prima di pagare.

Il 47% degli italiani quest’anno acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti (+5% rispetto allo scorso anno).

Ma se si considera anche la fetta di indecisi e quella di coloro che valuteranno fino all’ultimo se aderire o meno alle offerte analizzando con attenzione i prezzi, la percentuale degli interessati balza all’85%, stima il Codacons, prevedendo che il Black Friday si confermerà l’occasione per anticipare i regali di Natale: un acquisto su 2 durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici per le prossime festività, consolidando così il trend degli ultimi anni.

L’elettronica e l’hi-tech resteranno in vetta alla classifica degli acquisti pur perdendo punti rispetto al passato, con il 60% circa dei consumatori intenzionato a fare almeno un acquisto in tale comparto, analizza l’associazione. Cresce l’interesse per calzature (42%), abbigliamento (39%) e accessori (38%), ma anche verso cosmetica e prodotti di bellezza (32%) e giocattoli (30%).

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano e Netcomm, il consorzio del commercio digitale, gli italiani spenderanno in acquisti online oltre 2 miliardi di euro nei giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday, il 9% in più dello scorso anno, e i settori più gettonati saranno abbigliamento, beauty, enogastronomia, giocattoli, informatica, elettronica oltre alle esperienze legate al mondo dei viaggi e degli eventi.

Nei dieci giorni di promozioni, il Polimi stima in circolazione circa 38 milioni di pacchi, +13% rispetto al 2023.

Nella frenesia degli sconti è facile cadere in trappola, soprattutto sul web. Così Codacons e Udicon suggeriscono di controllare che quelli in cui si acquista siano siti sicuri, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

Mai cliccare poi su link sconosciuti o che segnalano la spedizione di pacchi mai ordinati o offerte finte a prezzi stracciati.

Confrontare sempre i prezzi, sia online sia nei negozi fisici, attenzione agli sconti troppo elevati, verificare che ci siano prezzo iniziale e finale comprensivo di spese di spedizione o tasse. Controllare infine la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto.

Sul web è preferibile pagare tramite Paypal o carte prepagate. Tra le verifiche da fare quella sull’attendibilità del rivenditore e poi bisogna diffidare da chi non effettua cambi o restituzioni.

Si può poi consultare il sito della polizia postale o delle associazioni dei consumatori, che aggiornano regolarmente sulle truffe in corso.

