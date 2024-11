Incendio a Scanzano Jonico: bimba salvata in extremis dai vigili del fuoco

Il cuore di Scanzano Jonico si è fermato questa mattina per un incendio che ha avvolto un appartamento.

Le fiamme hanno seminato il panico, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con un’operazione di salvataggio rocambolesca, una bambina è stata portata in salvo.

La piccola, rimasta intrappolata nell’appartamento in fumo, è stata estratta con l’autoscala. Fortunatamente, se l’è cavata con un grande spavento. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del rogo.