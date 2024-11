Asm, open day vaccinazioni

La Regione Basilicata e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera promuovono la campagna vaccinale contro l’influenza e il covid con l’apertura straordinaria, in tutti i fine settimana di novembre, dei Punti Vaccinali Territoriali di Matera e Policoro.

Durante questi open day sarà possibile vaccinarsi gratuitamente, nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 9 alle 13, accedendo ai Punti Vaccinali di Matera in via Montescaglioso (sede ASM) e di Policoro in via Moncenisio (Distretto Sanitario).

Le aperture straordinarie nel fine settimana concorreranno a raggiungere una maggiore copertura vaccinale per contrastare la recrudescenza dell’influenza e del Covid, in particolar modo tra le categorie più fragili.

Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero nei Punti di Vaccinazione Territoriale ASM e in collaborazione con i medici di medicina generale.