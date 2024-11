Il Viminale si costituirà davanti alla Corte di giustizia Ue Dopo la decisione dei giudici romani sui migranti in Albania

Il Viminale, a quanto si apprende, si costituirà di fronte alla Corte di giustizia europea per sostenere le proprie ragioni dopo le decisioni dei giudici del Tribunale di Roma che oggi hanno sospeso la convalida del trattenimento per i 7 migranti portati venerdì scorso in Albania.

