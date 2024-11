118 in Val d’Agri, Lacorazza: “Latronico concorda sul ripristino”

“Colgo positivamente la dichiarazione, in riposta alla mia interrogazione, resa in Consiglio regionale dall’assessore Cosimo Latronico per il ripristino della postazione del 118 emergenza-urgenza nell’area industriale della Val d’Agri”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge: “Non voglio ritornare sulle modalità, discutibili, con le quali è stata trasferita la postazione nel centro abitato di Viggiano contribuendo a determinare un peggioramento dello specifico LEA (Livello essenziale di assistenza-tempi di arrivo dell’ambulanza), peraltro non rispettando la legge n. 21/99 e fuori da un accordo che aveva individuato per ragioni note la ubicazione in un’area industriale in cui è presente il più grande Centro Oli su terraferma in Europa. Voglio cogliere positivamente l’impegno dell’Assessore”.

“Tuttavia – conclude l’esponente del Pd – ho depositato una nuova interrogazione al fine di monitorare modalità e tempi per il ripristino della postazione del 118 nell’area industriale della Val d’Agri, un luogo che garantisca maggiore sicurezza per lavoratrici e lavoratori e in generale per la comunità del territorio”.