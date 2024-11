Laura Pausini, partito da Londra il World Tour Winter 2024 Ultima parte della sua decima tournée mondiale

Laura Pausini festeggia l’inizio dell’ultima parte della sua decima tournée mondiale, il World tour Winter 2024, che lunedì 4 novembre ha debuttato con la prima data sold out delle due previste a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire.

Due ore e mezza di musica senza sosta, che l’artista italiana più premiata al mondo, alternando le hit più famose ad alcuni dei brani dell’ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo Ciao/Chao, pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T.Smith e Paolo Carta.

Il brano chiude la tracklist dell’album, recentemente nominato ai prossimi Latin Grammy Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional.

Un ennesimo riconoscimento per Laura Pausini da parte dalla Latin Recording Academy, che solo un anno fa le conferiva il titolo di Person of the Year 2023, a pochi mesi dall’inizio del suo tour mondiale, nato per celebrare 30 anni di una carriera senza eguali.

Il Laura Pausini World Tour 2023-2024 ha preso il via il 27 febbraio 2023, con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano, per espandersi a raggera prima nelle storiche piazze di Venezia e Siviglia, poi nei palazzetti e nelle arene più importanti di tutto il mondo: dopo il boom della leg italiana, la tournée ha registrato un sold out di 450mila spettatori, tra Europa, Sud America e Stati Uniti, passando da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e chiudendo infine nella Grande Mela, con uno show in cinque lingue tenutosi lo scorso 6 aprile al The Theater at Madison Square Garden.

Per Laura Pausini si tratta del tour dei record, che ha superato ogni aspettativa con il 25% in più dei paganti rispetto ai precedenti, un dato che la incorona l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Dopo le due tappe di Londra il tour attraverserà di nuovo l’Europa e l’Italia e tra novembre e dicembre farà tappa a Marsiglia, Malaga, per la prima volta a Pamplona, e poi Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado e Lubiana.

E ancora in Italia a Eboli, due date a Bari, poi Livorno, Pesaro, Torino; doppietta anche a Roma e Milano, città quest’ultime che vantano sei date solo nell’arco del 2024, e la incoronano unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato. Il gran finale è uno speciale show di Capodanno a Messina.