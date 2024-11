I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo album Hello World, in uscita il 6 dicembre. A giugno tour negli stadi

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo album, Hello World, in uscita il 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy.

Hello World arriva a oltre due anni dall’ultimo album, Fake News, consacrato da un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti e dopo il nuovo singolo, Romantico ma muori – ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro.

Hello World ha dentro di sé tutto, “hello” – ciao – l’azione e “world” la platea, e con Hello World ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente.

Dentro queste due semplice parole unite c’è tutto quello che serve.

Non è solo la prima frase che si insegna ai programmatori, ma può affascinare chiunque perché rappresenta un sincero saluto al mondo.

“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output.

Ogni volta che una band pubblica un album è come se salutasse il mondo, portando fuori quello che è stato chiuso ‘dentro’ per anni, le canzoni. Hello World è il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi.

E’ un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi”, racconta la band.

I nuovi brani saranno i protagonisti del Tour Stadi 2025, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti.

Queste le date: 7 giugno Reggio Emilia, 10 e 11 giugno Milano, 14 giugno Treviso, 17 giugno Torino, 21 giugno Ancona, 25 giugno Firenze, 28 giugno Napoli, 4 luglio Roma.

ANSA