“Partita da dimenticare: Futsal Senise travolto 5-1 a Caserta”

Una partita contraddistinta da due episodi, di cui uno molto rilevante, quella persa per 5-1 a Caserta dal Futsal Senise.

Nel primo tempo l’espulsione di Iacovino per doppio giallo che ha dato il la al raddoppio dei campani e il secondo rosso per fallo di mano in area ad inizio ripresa di Aiello che tirando un pugno alla porta dello spogliatoio si taglierà un braccio facendo sospendere il match per circa un quarto d’ora in attesa dei soccorsi vista la perdita di sangue. Futsal Senise che resta, dopo tre partite, a quota uno in classifica

La partita è subito bellissima con le due formazioni che si danno battaglia e con i lucani che provano a pungere con Dipinto e con alcuni tiri da fuori di D’alessandro.

Ma a passare sono i padroni di casa grazie all’appena entrato Follo che in contropiede calcia all’angolino battendo Boschiggia che era in uscita.

Con l’espulsione di Iacovino per doppio giallo bianconeri con l’uomo in meno e Raucci può festeggiare il raddoppio con un gran tiro sotto l’incrocio. Per la cronaca a metà frazione i casertani hanno colpito un palo e una traversa. Si va negli spogliatoi sul 2-0.

Nella ripresa parte forte il Futsal Senise con una gran giocata di capitan Dipinto che trova sulla sua strada ancora il portiere Fuschino.

Qualche secondo più tardi ecco il fallo di mano di Aiello che viene espulso e che s’infortuna nello spogliatoio tirando un pugno alla porta.

Brignola, dopo un quarto d’ora di sospensione, è freddissimo e fa tris. Dopo un minuto abbondante gli uomini di Cecere calano il poker con Cuel.

La partita, però è tutt’altro che terminata con i ragazzi di Masiello che dopo una circostanza pericolosa dei casertani con Palmieri, accorciano le distanze con un bel tiro di Carbone e riprendono a macinare gioco sfiorando il secondo gol con D’Alessandro che colpisce il palo.

Il forcing bianconero continua con Dipinto che calcia ma si vede levare la sfera dall’incrocio dei pali da Fuschino. Gol sbagliato gol subito con Palmieri che riceve sul secondo palo e insacca da pochi passi. La gara termina 5-1

TABELLINO

CASAGIOVE FUTSAL CLUB-FUTSAL SENISE (2-0) 5-1 9:46 Raucci (CA), 8:02 Follo (CA), 18:46 st Brignola rig. (CA), 17:28 st Cuel (CA), 13:27 st Carbone (S), 17:32 st Palmieri (CA)

CASAGIOVE FUTSAL CLUB: Fuschino (K), Ottagono, Cuel, Follo, Russo, Sabino, Raucci, Imparato, Palmieri, Brignola, Giancola, Fabozzi. Coach Cecere

FUTSAL SENISE: Dagostino, Cuccarese, D’Ignoti, Carbone, Rotaru, Grandinetti, D’Alessandro, Aiello, Dipinto (K), Sergio, Iacovino, Boschiggia

NOTE: Ammoniti: Carbone e Iacovino (S) Espulsi: Iacovino per doppio giallo e Aiello per un fallo di mano in area (S)

Spettatori: circa 100