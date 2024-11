Tutto pronto per l’ITS Academy :consegnate la sede al Presidente Paternò, i corsi inizieranno già a novembre

E’ un momento storico per la comunità di Tramutola grazie alla consegna ufficiale della sede locale dell’ITS Academy per l’avvio di questa importante nuova istituzione che conta di iniziare i corsi di formazione già dalla metà di novembre.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Luigi Marotta e dall’Assessore all’Istruzione Vito D’onofrio, ha consegnato le chiavi dell’ex asilo ed ex scuola media di Via Mazzini al Presidente dell’ITS Academy Basilicata, Giuseppe Paternò, e alla sua delegazione composta dalla Dottoressa Ida Leone, Vicepresidente Assoil srl, dal Dottore Giovanni Nero e dalla Dottoressa Michela Cantisani.

Un momento dunque importante che sancisce l’inizio di quello che ha la volontà di essere un percorso a lungo termine che garantirà una formazione tecnica per i giovani del territorio.

L’occupazione dei ragazzi seguirà il fabbisogno espresso dalle imprese e dalle rappresentanze datoriali e terrà conto dei nuovi orientamenti delle strategie di sviluppo regionali, non tralasciando l’innovazione tecnologica e la ricerca.

La sede consentirà di iniziare un percorso di studi teorici e pratici che conferirà agli iscritti, dopo i due anni di frequenza, il diploma da Tecnico Superiore dell’Efficienza Energetica degli Impianti.

Questo permetterà agli studenti di immettersi subito nel mondo del lavoro, anche presso le aziende nelle quali si svolgerà la formazione tecnica, o di proseguire il percorso di studi presso università convenzionate, con l’agevolazione di aver raggiunto già 120 CFU, conseguendo così la Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale.

Poniamo l’accento anche su quanto la possibilità di svolgere più della metà della formazione nel proprio territorio possa attenuare le spese che le famiglie affrontano per consentire ai proprio figli di studiare. <<Abbiamo voluto investire nel percorso che collega la formazione al lavoro – spiega il Sindaco Luigi Marotta -.

Troppo spesso, in questa area, ci sono state filiere corte che non hanno consentito ai nostri giovani di restare e di approfondire gli elementi dell’industria 4.0. Siamo riusciti ad entrare, in modo permanente e attivo, in questa fondazione che viene costituita per realizzare gli ITS Academy, che sono frutto di una riforma recentissima del 2022 che vede il perfezionamento degli Istituti Tecnici Superiori, la cui mission istituzionale è quella di collegare il mondo della formazione con il mondo del lavoro.

È un modo per dare una risposta ai nostri giovani e fornire uno strumento per creare occupazione nell’area. Un’occupazione che sia pertinente a quelli che sono i fabbisogni delle nostre imprese. In questo modo siamo sicuri , insieme al nuovo distretto industriale che stiamo cercando di costruire insieme all’AIdAM, Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, di poter incidere su una prospettiva che tutti immaginano buia e che noi, viceversa, stiamo cercando di illuminare con delle proposte concrete e serie.

Ecco, penso che questa possa essere la sintesi di quello che è il nostro progetto strategico per il nostro paese e nel piccolo, per il nostro contributo che daremo alla Val d’Agri.

Uno sviluppo e una prospettiva che va nell’ottica del turismo sostenibile e ambientale, con un’occhio aperto anche sull’industria 4.0. Ringrazio infine l’Assessore all’Istruzione D’Onofrio, che tanto si è speso per la realizzazione della sede a Tramutola e per le iscrizioni.

È lui il ponte tra il nostro istituto e i giovani, ai quali forniremo gli strumenti operativi per potersi inserire nel mondo del lavoro >>. <<Nell’istante in cui si è prospettata la possibilità di creare questa scuola superiore la nostra amministrazione ha mostrato da subito grande entusiasmo – ha spiegato l’Assessore all’Istruzione Vito D’Onofrio -.

Il fatto che io provenga dal mondo dell’istruzione e dall’Istituto Professionale di Tramutola, che è uno tra i più attivi della Val d’Agri, mi ha consentito subito di comprendere le potenzialità della creazione di un sistema scolastico che potesse andare al di là del diploma della scuola superiore.

Quando è uscito il bando regionale abbiamo capito che Tramutola, paese dell’energia con una cultura tecnica, ben si prestava alle caratteristiche del bando.

Le sue potenzialità sono state avvertite anche dai miei ex alunni, molti dei quali già impegnati in attività lavorative ma volenterosi di acquisire conoscenze e formazione, e nel giro di poco tempo abbiamo raggiunto il numero di iscritti previsto dal bando regionale.

Attualmente contiamo su 42 iscritti, numero che ci consente di essere primi tra le sedi dell’ITS Academy.

La formazione si dividerà in due filoni: uno rivolto ai 15 iscritti che già lavorano, comprendente un percorso volto ad acquisire nuovi elementi da mettere subito in pratica, e uno indirizzato ai restanti iscritti, attualmente non impegnati in nessuna attività lavorativa, che svolgeranno il corso per intero, seguendo per un anno le lezioni teoriche , presso la nostra sede a Via Mazzini, con il superamento degli esami, e il tirocinio formativo l’anno seguente, presso le aziende del territorio.

L’aspetto significativo è che la maggior parte degli iscritti avrà la possibilità di rimanere a lavorare sul territorio.

Questo è l’obiettivo che ci siamo prefissati come amministrazione, offrendo quindi ai giovani la possibilità di avere un’alta formazione e di poter, attraverso quest’ultima, rimanere qui >>.

Tramutola diventerà dunque un polo tecnico all’avanguardia ed è volontà di questa amministrazione rendere questo corso di formazione permanente sul territorio comunale. <<Abbiamo necessità che l’ITS entri nella cultura della popolazione, non soltanto dei giovani – ha aggiunto il Presidente dell’ITS Academy di Basilicata, Giuseppe Paternò -.

Abbiamo bisogno di tutti coloro i quali abbiano interesse e voglia di impegnarsi, affinché possano fare esperienza e possano iniziare una vita lavorativa che sia anche lavoro autonomo. La volontà è di aprire i laboratori della scuola, dell’ITS, ai giovani e alla popolazione attiva del territorio.

Porteremo qui i nostri prototipi dei precedenti ITS ed attraverso il percorso formativo con cui noi inizieremo qui la nostra avventura lavoreremo per un nuovo prototipo che porteremo all’ITS Day dell’anno prossimo. Il Sindaco Marotta è stato lungimirante nel metterci a disposizione una struttura come questa e a farla diventare oggetto di interesse dell’ITS Academy >>.