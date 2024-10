“Conosciamo i Poeti Lucani” a un anno dalla firma del protocollo

Nell’ottobre del 2023 è stato siglato il protocollo d’intesa “Conosciamo i poeti lucani” a Senise nella sede del Ceas Osservatorio Avifaunistico Lago di Montecotugno. Il protocollo sanciva l’avvio di una collaborazione tra Comuni-Scuola-Divulgatori culturali della Poesia Lucana.

Promotori del protocollo l’Associazione di promozione sociale Argento Vivo, gestore del CEAS Osservatorio Avifaunistico.

L’idea di realizzare una rete di collaborazioni tra la scuola, gli enti e le associazioni locali, diede vita ad un progetto condiviso dai comuni, dagli istituti comprensivi e dai centri/fondazioni/parchi letterari dei cinque paesi natii dei Poeti più rappresentativi della Lucania.

Partners del protocollo: i Comuni di Senise, Valsinni, Tursi, Montemurro e Tricarico, gli Istituti Comprensivi “N.Sole” di Senise, “I. Morra” di Valsinni, “A. Pierro” di Tursi, “L. Da Vinci” di Montemurro

Ist. Comp. “Tricarico” di Tricarico, il Parco Letterario di Valsinni “I. Morra”, il Parco Letterario di Tursi “A. Pierro”, la Fondazione di Montemurro “L. Sinisgalli”, il Centro Letterario di Tricarico “R. Scotellaro” ed il Sentiero del Poeta di Senise “N. Sole”.

Il Progetto fu ideato per riscoprire le connessioni tra l’uomo e il paesaggio lucano e per crearne di nuove, nel segno di un’arte totale, dove la poesia, fondamento espressivo della bellezza che abbiamo dentro ed intorno a noi, irrora gli spazi naturali come quelli intellettuali, si intreccia con la storia come con la scienza e con le altre espressioni dell’ingegno umano.

La parola poetica come esperienza quotidiana. La poesia intesa come “pane quotidiano”.

Un pane per l’anima, che si è fatto chiave di lettura dei paesaggi culturali ed interiori e condensata in raccolte e libri di autori tra i più importanti personaggi che sono nati, hanno vissuto in terra lucana e ne sono stati ispirati e condizionati: Isabella Morra 1520-1545 Valsinni; Nicola Sole 1821-1859 Senise; Leonardo Sinisgalli 1908-1981 Montemurro; Albino Pierro 1916-1995 Tursi; Rocco Scotellaro 1923-1953 Tricarico.

Il Protocollo ha come finalità lo sviluppo di azioni di educazione ed approfondimento allo studio storico, poetico ed ambientale, dei nomi più illustri della Poesia lucana, che vengono sviluppati prima all’interno delle scuole, per far comprendere alle nuove generazioni il patrimonio culturale letterario lucano, e di seguito nei luoghi che hanno ispirato gli autori per le loro opere, che i Centri/Fondazione/Parchi letterari fanno rivivere elaborando interventi che ricordano l’autore, la sua ispirazione e la sua creatività attraverso la valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni di chi quel luogo lo abita.

Il Ceas Osservatorio Avifaunistico ideatore del progetto sostiene:<< Capire quanto l’opera letteraria sia potente nell’avvicinare il bambino lettore all’ambiente descritto da un autore, è sicuramente il primo passo per offrire allo stesso bambino lettore i mezzi per essere coinvolto e partecipare alla tutela di quell’ambiente>>.

Oggi a distanza di un anno si valutano i risultati ottenuti …

Nell’ambito del progetto Conosciamo i Poeti Lucani sono state realizzate attività didattiche indirizzate,

Merende letterarie per i piccoli, salotti letterari per i più grandi, escursioni ai Parchi letterari, giornate di formazione, progetti collaterali come l’orto del Poeta ed i Poeti ru Pajis ru Zafaràn, giornate turistiche a tema Poesia Lucana, presentazione di Poeti Lucani attuali a confronto, e ancora tanto altro.

I partner del progetto sono entusiasti del successo ottenuto, evidenziato inoltre dall’adesione alle attività anche da parte degli istituti scolastici non firmatari del protocollo.

Soddisfatti del successo dell’idea e dei risultati ottenuti non si fermeranno ma continueranno a sviluppare altre ramificazioni e progetti collaterali che portino a disposizione di tutti la conoscenza dei Poeti Lucani.