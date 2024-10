Assessore Pepe sui lavori al Porto di Maratea

“Questa settimana l’Ufficio Demanio Marittimo del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata rilascerà al Comune di Maratea l’autorizzazione per l’occupazione delle aree demaniali del porto, in modo da consentire l’immediato avvio dei lavori strutturali e di messa in sicurezza”.

Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile.

“Gli interventi, finanziati con fondi regionali per circa 2,9 milioni di euro, riguarderanno in maniera prevalente il molo nord, con l’obiettivo di raggiungere un primo livello di messa in sicurezza attraverso la ricostruzione della mantellata, cioè dell’opera di protezione dai flutti, attraverso il recupero dei massi dispersi sul fondale marino.

Sempre per consolidare la stabilità e la sicurezza del porto, saranno installati nuovi massi antifer, cioè elementi in calcestruzzo. Infine – ha spiegato l’assessore – sarà pavimentata la banchina centrale e sarà sistemata la spiaggetta con una piccola scogliera”.

“Il panorama delle infrastrutture lucane – ha concluso Pepe – comprende gli approdi marittimi sui litorali. Anche qui stiamo prestando attenzione, assistenza e dotazione finanziaria alle istanze che vengono dal territorio”.