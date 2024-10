Morti due operai sull’A1, erano scesi da un furgone fermo in corsia di emergenza

E’ di due operai morti e un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale accaduto all’alba di oggi sull’A1 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in direzione sud, in provincia di Terni.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un camion, alla cui guida c’era un 55enne, ha tamponato un autocarro di una ditta della provincia di Latina, fermo in sosta lungo la corsia di emergenza, causando il decesso sul colpo di due operai che erano scesi dal mezzo da lavoro.

Le vittime sono un 52enne della provincia di Potenza ed un 35enne di origini pachistane. Un terzo operaio, di origini bengalesi, è rimasto ferito.

Il tratto di Autosole dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso e poi riaperto con coda in smaltimento.

Il terzo operaio, ferito in maniera lieve e sotto choc, si è salvato poiché era rimasto a bordo del mezzo, che sembra avesse finito il carburante e per quello era fermo in corsia d’emergenza.

Nel punto in cui si è verificato l’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Orvieto, gli addetti di Autostrade per l’Italia. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per i rilievi.

La Procura di Terni ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti mentre i corpi dei dei due operai morti sono stati trasferiti all’ospedale di Perugia per gli eventuali accertamenti medico legali che l’autorità giudiziaria intenderà disporre.

ANSA