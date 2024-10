L’unpli Basilicata alla Rassegna dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia

Circa 100 i rappresentanti lucani provenienti da Bernalda, Rionero in Vulture e Marsico Nuovo, che, grazie alla Rete Pro Loco UNPLI, hanno partecipato alla sesta edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, svoltasi domenica 20 ottobre a Lucera, in provincia di Foggia.

Ad accompagnare le delegazioni provenienti dalla Basilicata anche il Presidente del Comitato regionale Vito Sabia che nel ringraziare per il caloroso invito e l’ospitalità ricevuta il collega pugliese, Rocco Lauciello, ha dichiarato: “È stato un onore per l’UNPLI Basilicata partecipare nuovamente a questo evento ben organizzato e volto alla celebrazione delle tradizioni dei nostri territori in un’atmosfera di grande festa e condivisione.

Un particolare plauso lo rivolgo ai Presidenti delle Pro Loco lucane interessate e a tutti i figuranti che hanno saputo rappresentare con maestria le tradizioni e il folklore della nostra amata Basilicata.

La loro dedizione e passione nel portare avanti le storie locali sono un esempio lampante dell’importanza di preservare la nostra identità culturale e di trasmetterla alle future generazioni”.

Altra soddisfazione per il mondo delle Pro Loco lucane è stata la scelta di affidare l’apertura del corteo al gruppo storico di musici e sbandieratori ‘Terra Bernaudi’ della Pro loco di Bernalda che con coreografie e musica a ritmo di tamburi hanno rappresentato l’epoca che va dal 1550 al 1800. Il Presidente della Pro Loco, Mauro Mezzina, onorato di aver aperto la sfilata ha espresso la sua disponibilità ad una sempre maggiore crescita dell’evento.

Davide Gerardi, il Vice Presidente della Pro Loco di Rionero in Vulture, evidenziando come il focus del loro operato sia quello dell’inclusione di tutte le altre realtà associative attive su Rionero, ha dichiarato: “Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Raduno Multiepoca, a Gravina, siamo ritornati tutti insieme e con piacere in Puglia, dove abbiamo voluto dare vita, anche fuori sede, alla storia del brigantaggio”.

A cura della Pro Loco di Marsico Nuovo, la rappresentazione della visita di San Tommaso d’Aquino alla sorella Teodora, sposa del Conte Ruggero II Sanseverino.

“È stata una giornata piena di passione, gioia e condivisione. Un’esperienza unica ed emozionante quella di aver portato la nostra storia fuori Regione, oltre che suggestiva, ricollocandoci indietro nel tempo, tra le varie epoche, attraverso i bellissimi e dettagliati costumi delle associazioni e intrattenendoci con piacevoli esibizioni. Evidenziando così la ricercatezza e l’impegno delle Pro Loco nel promuovere e rievocare eventi storici” – ha commentato la Presidente della Pro Loco di Marsico Nuovo, Maria Antonietta Lupo.

L’evento, che ha visto la presenza di circa 1.500 figuranti, è stato patrocinio dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia, dal PACT (Polo Arti Cultura Turismo) Puglia, dal Comune di Lucera in collaborazione con la Pro Loco di Lucera. Il Presidente dell’UNPLI Puglia, Rocco Lauciello, ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un patrimonio immateriale di enorme valore per la Regione Puglia e per la Basilicata.

“Ringrazio il responsabile del Dipartimento immateriale per UNPLI Puglia, Gerardo Strippoli; il Vice Presidente UNPLI Puglia, Gerardo Lionetti; la referente regionale della direzione artistica, Francesca Clemente; la medievista ed esperta di rievocazioni storica, Deborah De Blasi; la Pro Loco di Lucera per l’ospitalità. Inoltre, la tenacia delle Pro Loco ha fatto si che si raggiungesse il nostro comune obiettivo cioè quello di divulgare insieme le tradizioni alle future generazioni.

L’importanza storico culturale di questa edizione ha avuto una risonanza esponenziale anche grazie alla partecipazione della città di Lucera rientrata tra le dieci finaliste per il titolo di ‘Capitale italiana della Cultura 2026’” – ha dichiarato Lauciello.