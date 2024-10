DAL 25 AL 27 OTTOBRE IN BASILICATA LE GIORNATE MEDIOEVALI DI BRINDISI MONTAGNA, QUI LA STORIA PRENDE VITA

Il 25, 26 e 27 ottobre 2024, il suggestivo borgo di Brindisi Montagna torna a vivere l’atmosfera del Medioevo con la 26esima edizione delle “Giornate Medioevali”, il più grande evento medievale della Basilicata, organizzato dal Comune di Brindisi Montagna.

Tra storia, cultura, tradizioni e divertimento, i vicoli del borgo e le piazzette, incorniciate dal maestoso Castello Fittipaldi-Antinori, diventeranno protagonisti di un vero e proprio tuffo nel passato.

Dal 1999, questo appuntamento rappresenta una delle manifestazioni storiche più attese della regione, e quest’anno promette di essere ancora più coinvolgente.

Il castello, cuore della comunità di Brindisi Montagna, sarà al centro di rievocazioni storiche e di una serie di eventi che trasformeranno il borgo in un autentico villaggio medievale. Le strade del borgo saranno animate da stand dove sarà possibile degustare le eccellenze del territorio, offrendo un’esperienza che unisce storia e sapori.

Le Giornate Medioevali non sono solo un evento culturale, ma anche un’importante opportunità di crescita turistica ed economica per Brindisi Montagna.

La scorsa edizione ha attratto oltre 20.000 visitatori, di cui 6.000 solo al castello, confermando il successo di una manifestazione che, anno dopo anno, cresce in partecipazione e qualità.

Questa edizione punta a superare questi numeri, grazie anche al coinvolgimento dell’intera comunità locale, delle istituzioni e degli sponsor, come RWE, main sponsor dell’evento e al contributo della Regione Basilicata e Fond Repov

Programma 26esima edizione – Giornate Medioevali, Brindisi Montagna 25,26,27 Ottobre 2024

Dal 25 al 27 ottobre 2024, le Giornate Medioevali offriranno una vasta gamma di attività, dalle 10 del mattino fino a tarda sera. Il programma include visite guidate al Castello Fittipaldi-Antinori, esibizioni teatrali, sfilate medievali, dimostrazioni di tiro con l’arco, laboratori didattici, concerti, e spettacoli di danza.

Non mancheranno le rievocazioni storiche, con cartomanti, giullari e cantastorie che faranno rivivere il fascino e la magia del Medioevo.

Per agevolare la partecipazione, sarà possibile prenotare la visita al castello tramite il sito web ufficiale giornatemedioevali.eu, dove è possibile trovare tutte le informazioni sull’evento.

Sul sito sarà inoltre possibile compilare il form per accedere all’area sosta riservata a camper e caravan situata in una posizione strategica, a soli 5 minuti a piedi dal Castello Fittipaldi – Antinori e a 7 minuti dal centro storico. Inoltre, iscrivendosi al canale WhatsApp o attraverso i canali social di Brindisi Medioevale, i visitatori potranno ricevere aggiornamenti e dettagli utili per vivere appieno l’esperienza.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore della Basilicata. Le Giornate Medioevali ti aspettano per farti rivivere un’epoca indimenticabile.