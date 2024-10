Regione Basilicata : Scorrimento graduatorie per nuovi assunti

Nuovi innesti nella pianta organica della Regione Basilicata. Con distinte determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Risorse umane e Organizzazione, infatti, è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di concorsi deliberati dalla Giunta regionale il 14 marzo 2022.

“Il provvedimento – spiega il Presidente Vito Bardi – è in linea con le iniziative pianificate nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno 2024-2026 e risponde alle esigenze organizzative legate anche al collocamento in pensione di personale in servizio”.

In particolare, lo scorrimento interessa complessivamente 65 idonei utilmente collocati nelle graduatorie regionali, relative a distinti profili concorsuali.

Con riferimento all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, già Categoria D, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria per il profilo RB-SGA (Specialista giuridico-amministrativo) in favore di 12 unità, 9 per il profilo RB-SEF (Specialista economico-finanziario) e 5 per il profilo RB-STG (Specialista tecnico-geologo).

Per quanto riguarda, invece, l’Area degli Istruttori, già Categoria C, si è proceduto allo scorrimento integrale della graduatoria per il profilo RB-EIN (Esperto informatico) in favore dell’unica unità restante.

Dodici le unità coinvolte nello scorrimento della graduatoria per il profilo RB-ETC (Esperto tecnico), 26 per il profilo RB-ESA (Esperto Servizi Amministrativi), due delle quali destinate a saturare i 12 posti previsti da concorso e non ancora coperti.

“Con lo scorrimento delle graduatorie – conclude Bardi – i candidati risultati idonei, grazie alle loro competenze e al loro entusiasmo, contribuiranno a migliorare i servizi offerti ai cittadini e a rispondere alle crescenti esigenze dei nostri uffici”.