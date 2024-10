Brutta avventura per l’Invicta Matera, a fuoco l’autobus con a bordo 25 passeggeri, per fortuna nessun ferito

Brutta avventura per l’Invicta Calcio Matera. Un autobus con a bordo la squadra, di ritorno da una partita vinta a Sarconi, è andato a fuoco ieri sera sulla via Appia.

Fortunatamente, i 25 occupanti, tra cui alcuni ragazzi minorenni, sono riusciti a scendere in tempo e non si sono registrati feriti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme.”