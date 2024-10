Incontro progetto culturale “Io ho cura” guidato dall’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia, non lasciamo indietro nessuno”

Venerdì 18 ottobre si è tenuto il penultimo incontro del progetto culturale “Io ho cura”, promosso dall’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia, non lasciamo indietro nessuno” e dedicato alle giovani generazioni.

L’evento, ospitato gratuitamente presso la Stanza del Sale del Centro Estetico Polifunzionale Magadì in Via Appia a Potenza, ha coinvolto 20 ex alunni della scuola primaria dell’Istituto Scolastico Milani – Leopardi, ora studenti di prima media nel medesimo plesso, nella lettura emozionale del celebre racconto “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

Il progetto, avviato nel 2020, si è subito distinto per la forte adesione e l’entusiasmo dei partecipanti e delle loro famiglie.

Durante l’incontro, la presidente dell’associazione, Rita Marsico, docente presso l’Istituto Scolastico Milani – Leopardi, ha guidato i ragazzi in una riflessione profonda e interattiva, utilizzando il suggestivo scenario della Grotta di Sale come stimolo per esplorare i temi centrali del libro, come la capacità di vedere con il cuore e andare oltre le apparenze.

La Grotta di Sale, grazie alle sue qualità rigeneranti, ha rappresentato uno spazio ideale per riflessioni intime e consapevoli, in linea con l’obiettivo del progetto: promuovere una crescita interiore nelle giovani generazioni attraverso l’approfondimento di testi di grande significato umano.

Questa è stata la prima volta che l’associazione è stata ospitata in questo spazio, un ambiente che ha facilitato ulteriormente la concentrazione e l’ispirazione.

Nei precedenti incontri, tenutisi in spazi pubblici e privati, come la fontana del Rione Lucania o presso una residenza dotata di area relax, sono state lette altre pagine del Piccolo Principe, scelte proprio dai giovani protagonisti del progetto.

Questi spazi, pensati per alimentare il pensiero consapevole, hanno reso possibile un viaggio emozionale attraverso le parole del famoso racconto, incoraggiando i ragazzi a interrogarsi sulla profondità dei valori umani.

L’ultimo incontro del progetto è previsto nei prossimi giorni. Rita Marsico ha inoltre annunciato che l’associazione potentina – insignita del Premio Globus 2023 per il suo impegno nel volontariato – prevede di continuare l’iniziativa durante il 2025, coinvolgendo venti nuovi alunni, di età compresa tra i 6 e i 7 anni, sempre dell’Istituto Scolastico Milani – Leopardi.