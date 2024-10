In fiamme la discarica comunale di Sant’Arcangelo

“Un incendio di vaste proporzioni sta tenendo impegnati i vigili del fuoco a Sant’Arcangelo. Le fiamme hanno avvolto la discarica comunale, creando una situazione di emergenza.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le cause del rogo sono al momento sconosciute e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.”