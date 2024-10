CONFERENZA STAMPA BASILICATA CASA COMUNE Giovedì 17 ottobre Ore 9.30 Potenza – Sala B (piano terra) Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata

Si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 9.30 presso la Sala B del Palazzo del Consiglio Regionale in Potenza una Conferenza Stampa di Basilicata Casa Comune per presentare la mozione:

LA “QUESTIONE” CULTURA A MATERA E IN BASILICATA

Dopo 10 anni dalla proclamazione a Capitale Europea della Cultura, sembrano essersi spenti i riflettori sulla città di Matera, sembra che quella centralità mondiale conquistata, anche a fatica, nel 2019 sia definitivamente persa.

Ce lo dicono i dati, tristi e preoccupanti, degli operatori turistici e degli operatori dello spettacolo, ce lo dice l’assenza di una strategia per la promozione culturale nella quale siano adeguatamente coinvolte le industrie culturali e creative, ce lo dice l’assenza di un assessore regionale al ramo o almeno di un delegato politico, ce lo dice la viva carne dei cittadini che sentono che qualcosa si è spezzato, speriamo non definitivamente.

La cultura è innanzitutto una questione sia in termini tematici che semantici.

Questione etimologicamente significa ricercare, indagare e dunque porsi domande.

Basilicata casa Comune si pone e porrà domande su come sia affrontato il tema cultura in Basilicata e soprattutto nella città di Matera, indiscusso motore della capacità attrattiva, anche in termini culturali, dell’intera regione.

Alla Conferenza Stampa interverranno:

Angelo Chiorazzo, Vice Presidente Consiglio Regionale; Giovanni Vizziello, Capogruppo Basilicata Casa Comune; Lindo Monaco, Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune, Marianna Dimona, Operatrice Turistica, oltre alla presenza di operatori culturali.